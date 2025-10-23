Broadcom esitteli Wi-Fi-piirit standardiin, joka valmistuu vasta 2028

Broadcom on julkistanut ensimmäiset Wi-Fi 8 -sirujaan, vaikka itse standardi on vielä vuosien päässä valmistumisestaan. Yhtiön mukaan uusi piirisukupolvi on suunniteltu erityisesti tekoälyn aikakauden verkkoihin – sellaisiin, joissa dataliikenne ei ole vain nopeaa, vaan myös älykästä, ennakoivaa ja erittäin luotettavaa.

Wi-Fi 8, viralliselta nimeltään IEEE 802.11bn, on edelleen kehitysvaiheessa, ja sen lopullinen hyväksyntä on arvioitu tapahtuvan vuonna 2028. Standardi merkitsee suunnanmuutosta. Sen painopiste ei ole enää pelkästään huippunopeuksien tavoittelussa, vaan alhaisen viiveen, ennustettavan suorituskyvyn ja verkon luotettavuuden parantamisessa. Tämä tekee siitä keskeisen teknologian tekoälyohjattujen laitteiden ja reunaverkkojen aikakaudella.

Broadcomin päätös esitellä Wi-Fi 8-piirit näin varhaisessa vaiheessa kertoo teknologiayritysten strategiasta valmistautua tuleviin murroksiin hyvissä ajoin. Kun standardointi etenee, ekosysteemin on oltava valmiina: piirivalmistajien, laitevalmistajien ja ohjelmistokehittäjien on aloitettava yhteensopivuuden rakentaminen vuosia ennen lopullista hyväksyntää. Samanlaista kehitystä nähtiin aiemmin myös Wi-Fi 6:n ja Wi-Fi 7:n kohdalla, joissa sirut tulivat markkinoille reilusti ennen virallista sertifiointia.

Varhainen liike antaa Broadcomille etumatkaa myös IP-lisensoinnin kautta. Yhtiö tarjoaa Wi-Fi 8-teknologiaansa lisensoitavaksi muille valmistajille – aina IoT-laitteista autoihin ja älypuhelimiin. Tämä voi vauhdittaa uuden sukupolven laajenemista ja luoda yhtiölle merkittävää lisätuloa jo ennen kuin standardi virallistuu.

Broadcomin esiteltyyn Wi-Fi 8-tuoteperheeseen kuuluvat muun muassa BCM6718 kotiverkkoihin, BCM43840 ja BCM43820 yritysverkoille sekä BCM43109 mobiililaitteisiin. Yhtiön mukaan sirut parantavat energiatehokkuutta, säteilykuvioiden hallintaa ja yhteyden vakautta, ja ne sisältävät sisäänrakennetun telemetria- ja tekoälymoottorin, joka mahdollistaa verkon automaattisen optimoinnin.

Vaikka nämä piirit eivät vielä toimi lopullisen standardin mukaisesti, ne antavat suuntaa siitä, millaisia ominaisuuksia tulevat Wi-Fi 8-reitittimet ja -laitteet voivat tarjota. Broadcomin liike näyttää, että seuraavan sukupolven verkkojen kilpailu ei ala vuonna 2028 – se on alkanut jo nyt.