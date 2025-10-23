Renesasilta kaksi uutta huipputehokasta ohjainta

Renesas on esitellyt kaksi uutta mikro-ohjainperhettä, RA8M2 ja RA8D2, jotka täydentävät yhtiön RA8-sarjaa. Molemmat perustuvat 1 gigahertsin Arm Cortex-M85 -prosessoriin ja tarjoavat valinnaisen 250 MHz Cortex-M33 -ytimen energiatehokkaaseen rinnakkaislaskentaan. Uudet ohjaimet saavuttavat jopa 7300 Coremarkin suorituskyvyn, mikä nostaa riman entistä korkeammalle mikro-ohjainluokassa.

RA8M2 on suunniteltu yleiskäyttöisiin sovelluksiin, kun taas RA8D2 kohdistuu erityisesti grafiikka- ja HMI-ratkaisuihin (Human-Machine Interface). Molemmat valmistetaan Renesasin energiatehokkaalla 22 nm ULL-prosessilla ja tarjoavat joko yhden tai kaksi ydintä vaativien teollisuus- ja IoT-sovellusten tarpeisiin.

Sisäisen MRAM-muistin ansiosta ohjaimet hyötyvät nopeammista kirjoituksista, paremmasta kestävyydestä ja pienemmästä virrankulutuksesta verrattuna perinteiseen Flash-muistiin. Lisäksi saatavilla on SIP-versiot, joissa on 4 tai 8 MB ulkoista Flash-muistia samassa paketissa.

Laitteet tukevat Gigabit Ethernetiä ja sisältävät kahden portin TSN-kytkimen, mikä tekee niistä erinomaisia teollisiin verkkoihin ja reaaliaikaisiin ohjausjärjestelmiin.

RA8D2-ohjaimet on varustettu kattavilla grafiikka- ja käyttöliittymäominaisuuksilla.

Se tukee jopa 1280 × 800 -resoluutiota, sisältää 2D-piirtomoottorin ja MIPI DSI- sekä MIPI CSI-2-rajapinnat näyttö- ja kamerakäyttöön. Helium-teknologian ansiosta grafiikan renderöinti ja JPEG-kuvien dekoodaus kiihtyvät huomattavasti – jopa 27 fps -tasolle.

RA8D2 tukee myös ääni- ja puhe-AI-sovelluksia I2S- ja PDM-liitäntöjen kautta.

Renesas tekee yhteistyötä useiden grafiikkaekosysteemien kanssa, kuten SEGGER emWin, Microsoft GUIX, LVGL ja Embedded Wizard, jotka tarjoavat valmiita käyttöliittymäratkaisuja RA8D2-alustalle.