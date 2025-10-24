Texas InstrumentsinMSPM0C1104-mikro-ohjain on maailman pienin mikro-ohjain, joka mahdollistaa entistä kompaktimmat ja monipuolisemmat sulautetut järjestelmät. Piiri vie piirilevyltä tilaa vain 1,38 mm², eli se on suunnilleen karkean hiekanjyvän kokoinen. Ohjain on noin 38 prosenttia pienempi kuin aiemmat markkinoiden pienimmät ohjaimet.
MSPM0C1104 on suunniteltu erityisesti tilarajoitteisiin sovelluksiin, kuten lääketieteellisiin puettaviin laitteisiin ja henkilökohtaiseen elektroniikkaan. Pienestä koostaan huolimatta ohjain tarjoaa monipuolisen suorituskyvyn ja useita sulautettujen järjestelmien tarvitsemia toimintoja.
Texas Instrumentsin MSP-mikro-ohjaimista vastaava johtaja Vinay Agarwal korostaa tilankäytön merkitystä pienissä laitteissa:
- Pienikokoisissa järjestelmissä, kuten korvanapeissa ja lääketieteellisissä antureissa, piirilevyn pinta-ala on arvokas resurssi. Maailman pienimmän mikro-ohjaimen myötä MSPM0 MCU -sarjamme avaa uusia mahdollisuuksia älykkäämpien ja paremmin yhdistettyjen käyttökokemusten kehittämiseen.
Ohjainpiiri kuuluu TI:n MSPM0-sarjaan, joka tarjoaa laajennettavan valikoiman mikro-ohjaimia eri käyttökohteisiin. MSPM0C1104 sisältää 16 kilotavua muistia, 12-bittisen AD-muuntimen, kuusi yleiskäyttöistä I/O-nastaa sekä tuen yleisille sarjaliikenneprotokollille, kuten UART, SPI ja I²C.
Kompakti mikro-ohjain avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kuluttajaelektroniikkaan, kuten sähköhammasharjoihin ja kosketusnäyttökyniin, joissa tarvitaan enemmän älyä entistä pienemmässä ja edullisemmassa muodossa.