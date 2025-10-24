Sirujen kuumeneminen on yksi tekoäly- ja superlaskennan suurimmista esteistä. Kun transistorit pienenevät ja toimivat yhä suuremmilla taajuuksilla, lämpö tiivistyy mikroskooppisiin “hot spot” -alueisiin, jotka voivat olla jopa kymmeniä asteita muuta sirua kuumempia. Tämä pakottaa prosessorit hidastamaan toimintaansa, jotta ne eivät vaurioidu.

Nokian tuoreen Threat Intelligence Report 2025 -raportin mukaan teleoperaattorit ovat joutuneet uudenlaisen kyberhyökkäysaallon kohteiksi, jossa hyökkääjät eivät enää tyydy tietomurtoihin tai kiristyksiin, vaan pyrkivät murtautumaan suoraan “lawful interception” -järjestelmiin – eli viranomaisten käyttämiin laillisen telekuuntelun kanaviin.

Texas InstrumentsinMSPM0C1104-mikro-ohjain on maailman pienin mikro-ohjain, joka mahdollistaa entistä kompaktimmat ja monipuolisemmat sulautetut järjestelmät. Piiri vie piirilevyltä tilaa vain 1,38 mm², eli se on suunnilleen karkean hiekanjyvän kokoinen. Ohjain on noin 38 prosenttia pienempi kuin aiemmat markkinoiden pienimmät ohjaimet.

Google on julkaissut tutkimuksen, joka saattaa merkitä uutta aikakautta kvanttilaskennassa. Yhtiön kehittämä Quantum Echoes -algoritmi on ensimmäinen, joka on todistetusti suorittanut laskennan, jota mikään klassinen supertietokone ei pysty käytännössä jäljittelemään. Tutkimus ilmestyi torstaina Nature-lehdessä, ja se esittelee kvanttialgoritmin, joka toimii Googlen Willow-kvanttisirulla. Laitteisto kykenee ratkaisemaan monimutkaisia molekyylirakenteita jopa 13 000 kertaa nopeammin kuin maailman tehokkaimmat supertietokoneet.

Renesas on esitellyt kaksi uutta mikro-ohjainperhettä, RA8M2 ja RA8D2, jotka täydentävät yhtiön RA8-sarjaa. Molemmat perustuvat 1 gigahertsin Arm Cortex-M85 -prosessoriin ja tarjoavat valinnaisen 250 MHz Cortex-M33 -ytimen energiatehokkaaseen rinnakkaislaskentaan. Uudet ohjaimet saavuttavat jopa 7300 Coremarkin suorituskyvyn, mikä nostaa riman entistä korkeammalle mikro-ohjainluokassa.

Elektronisen järjestelmäsuunnittelun (Electronic System Design, ESD) työkalujen markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto nousi 8,6 prosenttia 5,09 miljardiin dollariin vuoden takaisesta 4,69 miljardista, kertoo SEMI:n ESD Alliance tuoreessa raportissaan.

Samsungia ei kannata aliarvioida. Parin viime vuoden aikana se on onnistunut kaappaamaan merkittävän osan älysormusten markkinoista. Nyt se yrittää toistaa tempun XR-laisen markkinoilla.

Broadcom on julkistanut ensimmäiset Wi-Fi 8 -sirujaan, vaikka itse standardi on vielä vuosien päässä valmistumisestaan. Yhtiön mukaan uusi piirisukupolvi on suunniteltu erityisesti tekoälyn aikakauden verkkoihin – sellaisiin, joissa dataliikenne ei ole vain nopeaa, vaan myös älykästä, ennakoivaa ja erittäin luotettavaa.

Ruotsalaiset tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen näyttöteknologian, jonka tarkkuus vastaa ihmissilmän näkökyvyn rajaa. Chalmersin teknillisen korkeakoulun, Göteborgin yliopiston ja Uppsalan yliopiston yhteistutkimuksessa syntynyt retina E-paper -niminen näyttö perustuu nanoskaalan pikseleihin, jotka saavuttavat yli 25 000 pikseliä tuumalla (ppi) – enemmän kuin ihmissilmä pystyy erottamaan.

Tuoreen Fortinetin Global Cybersecurity Skills Gap 2025 -raportin mukaan maailmassa on jo yli 4,7 miljoonan kyberturvaosaajan vaje. Myös Suomessa tilanne on akuutti: FISC:n arvion mukaan maasta puuttuu noin 12 000 kyberturvaosaajaa. Fortinetin maajohtaja Janne Tägtström avaa, miten tilannetta voidaan korjata.

Nokian kolmannen neljänneksen tulos ylitti analyytikkojen odotukset, mutta vertailukelpoinen liikevoitto jäi 50 miljoonaa euroa vuodentakaista pienemmäksi. Liikevaihto kasvoi kuitenkin vahvasti etenkin optisten verkkojen vetämänä.

IoT-laitteiden kehittäjien arki on muuttumassa. Silicon Labs on julkistanut uuden Simplicity Ecosystemin, älykkään työkalukokonaisuuden, joka tuo tekoälyn osaksi jokaisen vaiheen älylaitteiden suunnittelussa ja ohjelmoinnissa.

- Hyökkääjät etsivät heikoimpia kohtia ja hyökkäävät sinne, mistä syntyy suurin vahinko. Hyvä uutinen on, että sekä laitteisto- että ohjelmistopuolella on tarjolla useita mullistavia ratkaisuja. Jos yhdistämme voimamme ja teemme yhteistyötä, voimme selvitä, sanoi Panasonic Toughbookin Pohjoismaiden maajohtaja Stefan Lindau yhtiön vuotuisessa innovaatiotapahtumassa Helsingissä.

CN Rood laajentaa yhteistyötään Pico Technologyn kanssa ja tuo nyt brittiläisvalmistajan PC-pohjaiset mittausratkaisut myös Suomeen. Laajennus kattaa koko Pohjoismaiden alueen, eli Ruotsin, Tanskan, Norjan, Suomen ja Islannin.

NXP Semiconductors on esitellyt uuden i.MX 952 -sovellusprosessorin, joka tuo tekoälypohjaisen havainnoinnin ja ohjaamon älytoiminnot yhä useampiin autoihin. Uutuus kuuluu yhtiön i.MX 9 -sarjaan ja on suunniteltu erityisesti kuljettajavalvontaan, lapsen läsnäolon tunnistukseen sekä kehittyneisiin HMI-järjestelmiin (Human-Machine Interface).

Siili Solutions on noussut tekoälyn vastuullisen hyödyntämisen eturintamaan Suomessa saavuttamalla ensimmäisten joukossa ISO/IEC 42001:2023 -sertifikaatin. Kyseessä on maailman ensimmäinen erityisesti tekoälyn hallintajärjestelmille suunnattu standardi, joka määrittelee, miten organisaatioiden tulee hallita tekoälyyn liittyviä riskejä, eettisiä periaatteita ja läpinäkyvyyttä.

Maailman johtava mittausteknologiayritys Vaisala on lanseerannut uuden Vaisala Circular -palvelun, joka tarjoaa mittapäiden kalibroinnin ja uudelleenkäytön palveluna. Uusi toimintamalli minimoi mittauskatkokset, parantaa mittausten luotettavuutta ja edistää vastuullisuutta pidentämällä mittalaitteiden elinkaarta.

Microchip Technology on julkaissut uuden SkyWire-teknologian, joka tuo nanosekuntitason aikasynkronoinnin ja aikajäljitettävyyden kriittisiin infrastruktuureihin. Tekniikka voidaan käyttää esimerkiksi datakeskuksissa, sähköverkoissa ja 5G-tukiasemissa.

Tekoälyn kasvava laskentatarve muuttaa myös konesalien fyysistä rakennetta. Perinteinen 19-tuumainen räkki saa rinnalleen uuden avoimen standardin, kun suurimmat teknologiayritykset ottavat käyttöön Meta-yhtiön kehittämän Open Rack Wide (ORW) -määrityksen. Uuden formaatin ensimmäisiä esimerkkejä nähtiin lokakuussa 2025 Open Compute Projectin (OCP) huippukokouksessa San Josessa.

Columbian yliopiston tutkijat ovat onnistuneet mahduttamaan monivärisen, korkean tehon laserin yhdelle sirulle. Saavutus voi mullistaa datakeskusten, mittalaitteiden ja kvanttisovellusten energiatehokkuuden ja suorituskyvyn. Tutkimus julkaistiin lokakuussa 2025 Nature Photonics -lehdessä.