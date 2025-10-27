Kiinan oma UBIOS korvaa UEFI-väliohjelmistot

Kiinassa on julkaistu uusi kansallinen tietokoneiden käynnistysohjelmiston standardi, joka voi mullistaa laitealustojen perusteknologian. UBIOS (Unified Basic Input/Output System) on kotimainen vaihtoehto nykyisin lähes kaikissa tietokoneissa käytettävälle UEFI-väliohjelmistolle, jota hallitsevat yhdysvaltalaiset yritykset kuten Intel ja AMI.

UBIOS-standardin (T/GCC 3007–2025) laati Global Computing Alliance, jonka jäseninä ovat muun muassa Huawei, Inspur, China Electronics Standardization Institute ja UnionTech Software. Tavoitteena on rakentaa täysin kiinalainen käynnistys- ja hallinta-arkkitehtuuri, joka kattaa BIOSin, käyttöjärjestelmän, BMC:n ja laiteohjelmistojen välisen kommunikoinnin.

Toisin kuin perinteinen BIOS tai Intelin UEFI, UBIOS ei ole vain yksi ohjelma emolevyn piirillä, vaan kokonainen hajautettu firmware-alusta. Sen ytimessä on Unified Virtual Bus (UVB) – ohjelmistopohjainen väylä, joka mahdollistaa suoran ja turvallisen viestinnän prosessorin, käyttöjärjestelmän, hallintapiirien ja oheislaitteiden välillä. Arkkitehtuuri tukee useita suorittimia ja siruja, mukaan lukien Arm- ja RISC-V-pohjaiset järjestelmät.

Teknisesti UBIOS on suunniteltu UEFIä edistyneemmäksi. Se tarjoaa standardoidut “Call ID”– ja “Notify ID”–rajapinnat, joiden avulla komponentit voivat kutsua toistensa toimintoja tai lähettää ilmoituksia. Tämä tekee mahdolliseksi modulaariset ja skaalautuvat tietokonealustat, joissa BIOS, BMC ja käyttöjärjestelmä voivat toimia saumattomasti yhdessä – myös eri valmistajien laitteissa.

Uusi järjestelmä on samalla strateginen siirto: Kiina haluaa vähentää riippuvuuttaan länsimaisista ohjelmistokomponenteista, joihin sisältyy paitsi patentti- ja lisenssimaksuja, myös mahdollisia turvallisuusriskejä. UEFI-teknologia on pitkään ollut Intelin ja yhdysvaltalaisten BIOS-valmistajien hallussa, eikä sen lähdekoodi ole Kiinan viranomaisten täydessä kontrollissa.

UBIOS puolestaan määrittelee oman turvallisuusketjun ja avainhallinnan, mahdollistaen kansallisesti hallitut “Secure Boot”–prosessit ilman ulkomaisia varmenteita. Tämä on erityisen tärkeää valtionhallinnon, puolustuksen ja pilvipalvelimien käytössä, joissa tietoturva ja riippumattomuus ovat ensisijaisia.

Kiinan siirtyminen UBIOSiin kuvastaa maan laajempaa pyrkimystä teknologiseen omavaraisuuteen. Sama linja näkyy myös RISC-V-prosessorien, kotimaisten käyttöjärjestelmien (kuten UOS ja Kylin) sekä puolijohteiden kehityksessä. Jos UBIOS vakiintuu kansalliseksi standardiksi, se voi pitkällä aikavälillä muodostaa täysin UEFI-vapaan ekosysteemin, joka toimii vain Kiinan omilla laitteistoilla ja ohjelmistoilla.