Onko eSIM floppi?

Kun eSIM esiteltiin lähes vuosikymmen sitten, sen luvattiin olevan mobiiliviestinnän seuraava suuri askel. Fyysiset SIM-kortit jäisivät historiaan, ja yhteyden aktivointi onnistuisi muutamalla napautuksella. Nyt, vuonna 2025, todellisuus näyttää huomattavasti karummalta.

Useat tuoreet raportit – niin Kiinasta kuin länsimaista – kertovat, että eSIM on kohdannut odotettua enemmän vastatuulta. Käyttäjäkokemukset, operaattoriprosessit ja tietoturvahuolia nostavat tutkimukset maalaavat kuvan teknologiasta, joka ei ole vielä lunastanut lupauksiaan.

Tuore esimerkki löytyy Kiinasta, jossa Applen iPhone Air julkaistiin lokakuussa täysin eSIM-pohjaisena mallina. Käyttäjät kuitenkin raportoivat massoittain ongelmia: aktivointi onnistuu vain operaattorin palvelupisteessä, siirto uuteen laitteeseen vaatii käynnin paikan päällä ja yhteydet katkeavat satunnaisesti.

Teknologiajulkaisu Lei Technology arvioi, että ongelmat eivät johdu eSIMin tekniikasta, vaan vanhanaikaisista hallintamalleista. Operaattorit käsittelevät eSIMiä kuin fyysistä korttia, eivätkä uskalla siirtää prosesseja verkkoon tietoturvariskien pelossa.

Myös länsimaiset raportit kertovat saman tarinan: eSIMin käyttöönotto on hidasta ja sekavaa. Forbesin mukaan suurimmat esteet ovat operaattoreiden vaihtelevat käytännöt, epäselvät ohjeet ja laiteyhteensopivuusongelmat. Mobilise Global listaa kuusi pääsyytä eSIMin nihkeään suosioon: operaattorien haluttomuus, kuluttajien tietämättömyys, sääntelyhaasteet, kustannukset, tekninen monimutkaisuus ja tietoturvariskit.

USENIXin tutkimus puolestaan nostaa esiin yksityisyysongelmia: osa matkailu-eSIMeistä reitittää dataliikennettä kolmansien maiden verkkoihin ilman käyttäjän tietoista suostumusta. Yahoo Tech raportoi puolestaan lukuisista käyttäjäkokemuksista, joissa eSIM-siirrot operaattorilta toiselle epäonnistuvat, jättäen käyttäjän ilman toimivaa yhteyttä päiviksi.

Teknologian idea on sinänsä yksinkertainen: sähköinen SIM-profiili, joka voidaan ladata suoraan laitteeseen ilman muovikorttia. Ongelmana on, että teleoperaattorit eivät ole yhtenäistäneet prosessejaan. Jokainen maa, ja usein jokainen operaattori, käsittelee aktivointia eri tavalla.

Lisäksi turvallisuus- ja identiteettivarmennuksen vaatimukset tekevät eSIMistä monin paikoin byrokraattisemman kuin vanha fyysinen kortti. Kiinassa käyttäjät joutuvat edelleen asioimaan henkilökohtaisesti konttorissa, vaikka sama tunnistautuminen onnistuu jo verkossa fyysisiä SIM-kortteja varten.

Vaikka nykytilanne on sekava, asiantuntijat pitävät eSIMiä silti väistämättömänä kehityssuuntana. Kun operaattorit yhdenmukaistavat järjestelmänsä ja viranomaiset luovat selkeämmät standardit, aktivointi- ja siirtoprosessit voivat muuttua täysin digitaalisiksi.

eSIM mahdollistaa lopulta uudenlaisen tavan hallita puhelinnumeroita, datapaketteja ja laitteita — vähän kuin “kirjautumisen” mobiiliverkkoon. Se voisi avata tien laitteiden jatkuvalle verkottumiselle, erityisesti tekoäly- ja IoT-aikakaudella.