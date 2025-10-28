Itävaltalainen TriLite tuo markkinoille uuden Trixel 3 Cube -projektorimoduulin, joka vie miniatyrisoinnin ja energiatehokkuuden uudelle tasolle. Yhtiön mukaan kyseessä on seuraava askel kohti aidosti kuluttajakelpoisia lisätyn todellisuuden (AR) laitteita ja uusia sovelluksia myös autoteollisuudessa.
TriLite tunnetaan LBS-teknologiansa (laser beam scanner) ansiosta maailman pienimpien projektionäyttöjen kehittäjänä. Uusi Trixel 3 Cube on yhtiön tähän asti kehittynein versio sen Trixel-näyttöalustasta. Sen tilavuus on noin yksi kuutiosenttimetri ja paino vain 1,5 grammaa, mutta sisälle on saatu integroitu myös MEMS-ohjauselektroniikka.
Kompakti koko mahdollistaa entistä vapaammat rakenneratkaisut esimerkiksi AR-laseissa, joissa tilankäyttö ja painojakauma ovat kriittisiä tekijöitä. Trixel 3 Cube tuottaa jopa 15 lumenin kirkkauden, 500 000:1-kontrastin ja laajan sRGB-värialueen, mutta kuluttaa tyypillisesti vain 145 mW tehoa.
TriLite on vienyt kehityksessään pitkälle niin kutsuttua software-defined display -ajattelua. Useat perinteisesti laitteistossa toteutetut kalibrointi- ja kuvanmuodostustehtävät siirretään ohjelmistotasolle, mikä helpottaa valmistajien testaus- ja integrointiprosesseja sekä mahdollistaa joustavamman optisen suunnittelun.
- Olemme tiivistäneet vuosien kehityksen yhteen kuutiosenttimetriin. Kun järjestelmätason optimointi tehdään ohjelmistossa, asiakkaat voivat mukauttaa teknologian nopeasti erilaisiin näyttökonfiguraatioihin, toteaa teknologiajohtaja Jörg Reitterer.
Kahdessa vuodessa laboratoriosta tuotantoon
Kaksi vuotta sitten TriLite oli otsikoissa, kun se solmi yhteistyön TDK:n kanssa MEMS-peilikomponenttien toimittamisesta Trixel 3 -projektoriinsa. Tuolloin yhtiö keskittyi vielä kehittämään komponenttitason teknologiaa, jolla tavoiteltiin maailman pienintä ja tarkinta projektionäyttöä.
Nyt yhtiö on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen: Trixel 3 Cube on saatavilla insinöörinäytteinä, ja massatuotantolinjan kvalifiointi on käynnissä. Ensimmäiset asiakasintegraatiot ovat alkamassa vuoden 2026 alussa.