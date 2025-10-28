OpenAI:n uusi ChatGPT Atlas -selain on herättänyt laajaa kiinnostusta tekoälyn ja tietoturva-alan asiantuntijoiden keskuudessa. Selainta pidetään ensimmäisenä askeleena kohti tulevaisuuden käyttöjärjestelmiä, joissa ihmisen ja koneen vuorovaikutus perustuu luonnolliseen kieleen sovellusten klikkailun sijaan.

Autoteollisuus on käännekohdassa. Yksi teknologinen läpimurto voi ratkaista sähköautojen suurimmat haasteet: kantaman, latausajan ja turvallisuuden. Tätä ratkaisua kutsutaan kiinteäelektrolyyttiseksi akuksi eli SSB-akuksi (Solid-State Battery). Viime viikkoina useat suuret autonvalmistajat ovat ilmoittaneet edistysaskelistaan, ja Toyota on ottanut ensimmäisen todellisen harppauksen kohti kaupallista käyttöä.

Gallium-nitridi (GaN) on noussut tehoelektroniikan seuraavan sukupolven avainteknologiaksi. Yole Groupin tuore Power GaN 2025 -raportti ennustaa markkinan kasvavan noin 3 miljardin dollarin arvoiseksi vuoteen 2030 mennessä. Nykyisestä markkina kasvaa näin kuusinkertaiseksi.

Infineon on laajentanut IPOSIM-virtalaitteiden simulointialustaansa tuomalla siihen SPICE-pohjaisen mallinnuksen, joka mahdollistaa aiempaa tarkemmat järjestelmätason simulaatiot. Uusi toiminnallisuus huomioi porttiajurit, ulkoiset piirit ja epälineaarisen puolijohdefysiikan, mikä parantaa merkittävästi mallien tarkkuutta erityisesti dynaamisissa ja lämpötilariippuvaisissa olosuhteissa.

Itävaltalainen TriLite tuo markkinoille uuden Trixel 3 Cube -projektorimoduulin, joka vie miniatyrisoinnin ja energiatehokkuuden uudelle tasolle. Yhtiön mukaan kyseessä on seuraava askel kohti aidosti kuluttajakelpoisia lisätyn todellisuuden (AR) laitteita ja uusia sovelluksia myös autoteollisuudessa.

Kun eSIM esiteltiin lähes vuosikymmen sitten, sen luvattiin olevan mobiiliviestinnän seuraava suuri askel. Fyysiset SIM-kortit jäisivät historiaan, ja yhteyden aktivointi onnistuisi muutamalla napautuksella. Nyt, vuonna 2025, todellisuus näyttää huomattavasti karummalta.

Belgialainen puolijohdevalmistaja Melexis on esitellyt uuden MLX80124-ohjaimen, joka lupaa tehdä auton sisävalaistuksen suunnittelusta huomattavasti helpompaa – ilman, että suunnittelijan tarvitsee kirjoittaa riviäkään ohjelmointikoodia. Yritys kutsuu ratkaisua maailman ensimmäiseksi ”code-free LIN RGB” lediohjaimeksi.

Eurooppalaiset teknologiayhtiöt Nokia ja Ericsson ovat yhdistäneet voimansa saksalaisen Fraunhofer Heinrich Hertz -instituutin (HHI) kanssa kehittääkseen seuraavan sukupolven videokoodekkiteknologiaa, joka tulee määrittämään 6G-aikakauden mediasisältöjen laatua ja tehokkuutta. Yhteistyön tavoitteena on luoda uusi kansainvälinen pakkausstandardi, joka tarjoaa huomattavasti paremman pakkaustehokkuuden kuin nykyiset ratkaisut – ja samalla tukee tulevaisuuden immersiivisiä, reaaliaikaisia videokokemuksia.

Nokian pitkän aikavälin panostus privaattiverkkoihin näyttää nyt osuneen täsmälleen oikeaan aikaan. Tuore Dell’Oro Groupin Private Wireless Report -tutkimus osoittaa, että yksityisten 5G-verkkojen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, samalla kun julkisten mobiiliverkkojen markkina pysyi käytännössä paikallaan. Siinä missä koko RAN-markkinan (radioverkkojen) kasvu on pysähtynyt, privaattiverkot ovat tällä hetkellä ainoa merkittävästi kasvava osa-alue.

Suomen VTT on julkisen tutkimuksen patentoinnin ylivoimainen ykkönen Suomessa ja yksi Pohjoismaiden aktiivisimmista tutkimusorganisaatioista. Euroopan mittakaavassa se on kuitenkin keskikokoinen toimija suurten tutkimusjättien varjossa.

Kiinassa on julkaistu uusi kansallinen tietokoneiden käynnistysohjelmiston standardi, joka voi mullistaa laitealustojen perusteknologian. UBIOS (Unified Basic Input/Output System) on kotimainen vaihtoehto nykyisin lähes kaikissa tietokoneissa käytettävälle UEFI-väliohjelmistolle, jota hallitsevat yhdysvaltalaiset yritykset kuten Intel ja AMI.

Muististandardeja määrittelevä JEDEC on ilmoittanut olevansa lähellä uuden LPDDR5/5X SOCAMM2 -standardin (JESD328) viimeistelyä. Standardi tuo markkinoille matalaprofiiliset, energiatehokkaat ja vaihdettavat muistikortit, jotka on suunniteltu erityisesti tekoälypalvelimien ja datakeskusten tarpeisiin.

Check Pointin tutkimusosasto on paljastanut laajan ja poikkeuksellisen sofistikoituneen haittaohjelmaoperaation, joka käytti YouTubea jakelualustanaan. Niin sanottu YouTube Ghost Network koostui tuhansista kaapatuista ja väärennetyistä tileistä, jotka levittivät haittaohjelmia täysin julkisesti, YouTuben omia ominaisuuksia hyödyntäen.

Sirujen kuumeneminen on yksi tekoäly- ja superlaskennan suurimmista esteistä. Kun transistorit pienenevät ja toimivat yhä suuremmilla taajuuksilla, lämpö tiivistyy mikroskooppisiin “hot spot” -alueisiin, jotka voivat olla jopa kymmeniä asteita muuta sirua kuumempia. Tämä pakottaa prosessorit hidastamaan toimintaansa, jotta ne eivät vaurioidu.

Nokian tuoreen Threat Intelligence Report 2025 -raportin mukaan teleoperaattorit ovat joutuneet uudenlaisen kyberhyökkäysaallon kohteiksi, jossa hyökkääjät eivät enää tyydy tietomurtoihin tai kiristyksiin, vaan pyrkivät murtautumaan suoraan “lawful interception” -järjestelmiin – eli viranomaisten käyttämiin laillisen telekuuntelun kanaviin.

Texas InstrumentsinMSPM0C1104-mikro-ohjain on maailman pienin mikro-ohjain, joka mahdollistaa entistä kompaktimmat ja monipuolisemmat sulautetut järjestelmät. Piiri vie piirilevyltä tilaa vain 1,38 mm², eli se on suunnilleen karkean hiekanjyvän kokoinen. Ohjain on noin 38 prosenttia pienempi kuin aiemmat markkinoiden pienimmät ohjaimet.

Google on julkaissut tutkimuksen, joka saattaa merkitä uutta aikakautta kvanttilaskennassa. Yhtiön kehittämä Quantum Echoes -algoritmi on ensimmäinen, joka on todistetusti suorittanut laskennan, jota mikään klassinen supertietokone ei pysty käytännössä jäljittelemään. Tutkimus ilmestyi torstaina Nature-lehdessä, ja se esittelee kvanttialgoritmin, joka toimii Googlen Willow-kvanttisirulla. Laitteisto kykenee ratkaisemaan monimutkaisia molekyylirakenteita jopa 13 000 kertaa nopeammin kuin maailman tehokkaimmat supertietokoneet.

Renesas on esitellyt kaksi uutta mikro-ohjainperhettä, RA8M2 ja RA8D2, jotka täydentävät yhtiön RA8-sarjaa. Molemmat perustuvat 1 gigahertsin Arm Cortex-M85 -prosessoriin ja tarjoavat valinnaisen 250 MHz Cortex-M33 -ytimen energiatehokkaaseen rinnakkaislaskentaan. Uudet ohjaimet saavuttavat jopa 7300 Coremarkin suorituskyvyn, mikä nostaa riman entistä korkeammalle mikro-ohjainluokassa.

Elektronisen järjestelmäsuunnittelun (Electronic System Design, ESD) työkalujen markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto nousi 8,6 prosenttia 5,09 miljardiin dollariin vuoden takaisesta 4,69 miljardista, kertoo SEMI:n ESD Alliance tuoreessa raportissaan.

Samsungia ei kannata aliarvioida. Parin viime vuoden aikana se on onnistunut kaappaamaan merkittävän osan älysormusten markkinoista. Nyt se yrittää toistaa tempun XR-laisen markkinoilla.