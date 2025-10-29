Microchip Technology on julkaissut uuden PIC32-BZ6 -mikro-ohjaimen, joka yhdistää moniprotokollaisen langattoman viestinnän, moottorinohjauksen ja kosketusohjauksen samaan siruun. Uutuus tuo suunnittelijoille aidon all-in-one -ratkaisun älykkäiden ja yhdistettyjen laitteiden kehitykseen.
Langattomien standardien ja käyttöliittymävaatimusten jatkuvasti kehittyessä Microchipin tavoitteena on yksinkertaistaa tuotekehitystä ja pidentää laitteiden elinkaarta. PIC32-BZ6 toimii yhteisenä alustana, joka vähentää komponenttien määrää, suunnittelun monimutkaisuutta ja markkinoillepääsyn aikaa.
Uusi MCU tukee Bluetooth 6.0-, Thread-, Matter- sekä valmistajan omia mesh-protokollia, ja se on varustettu tehokkailla analogisilla oheislaitteilla moottorinohjaukseen sekä CVD-pohjaisella kosketusohjauksella ja graafisen käyttöliittymän tuella. Lisäksi piirissä on kaksi CAN-FD -porttia, Ethernet MAC, USB 2.0, ja laitteistotuki salaus- ja turvallisuustoiminnoille (AES, SHA, ECC, TRNG).
PIC32-BZ6 on Microchipin ensimmäinen 32-bittinen ohjain, joka yhdistää näin laajan radiotuettujen protokollien ja käyttöliittymä-/ohjausominaisuuksien kokonaisuuden yhteen siruun. Se on suunniteltu kestämään myös vaativia olosuhteita — laite on AEC-Q100 Grade 1 -sertifioitu, eli soveltuu autoteollisuuden ja teollisuusympäristöjen käyttöön.
Kehitystyö onnistuu Microchipin MPLAB IDE:ssä ja Zephyr RTOS -ympäristössä, ja saatavilla on myös PIC32-BZ6 Curiosity Board -kehitysalusta sekä valmiiksi sertifioidut RF-moduulit, jotka nopeuttavat markkinoillepääsyä.
