Nordic tuo erittäin tarkan Bluetooth-paikannuksen Androidiin

Norjalainen Nordic Semiconductor on julkaissut ensimmäisen avoimen Android-sovelluksen, joka tukee Bluetoothin kanavan kuulostelua (channel sounding). Uusi tekniikka mahdollistaa Bluetooth Low Energy -yhteyksillä jopa metrin tarkkuudella toimivan etäisyysmittauksen ja paikannuksen.

Nordicin nRF Toolbox -sovellus, joka on nyt saatavilla avoimena lähdekoodina, toimii yhdessä yrityksen uuden nRF54L-sarjan järjestelmäpiirien kanssa. Julkisessa demossa Google Pixel 10 -puhelin kommunikoi nRF54L15-kehityskortin kanssa hyödyntäen Androidin sisäänrakennettua Bluetooth-kanavan kuulostelun rajapintaa.

Tämä tekee Nordicista ensimmäisen yrityksen maailmassa, joka tarjoaa täyden end-to-end -tyyppisen kanavan kuulostelun toteutuksen Androidin ja Bluetooth-laitteiden välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kehittäjät voivat nyt mitata etäisyyksiä ja paikantaa esineitä suoraan älypuhelimella ilman erillisiä tukiasemia tai ankkuripisteitä.

Nordicin ratkaisulla saavutetaan ±1 metrin tarkkuus jopa 20 metrin etäisyydellä, mikä avaa uusia sovellusalueita esimerkiksi sisätilapaikannukseen, esineiden ja laitteiden seurantaan, terveydenhuollon laitteisiin sekä teollisuuden turvallisuussovelluksiin.

Nordic ei ole muuttanut itse Android-käyttöjärjestelmää, vaan tuonut ensimmäisen avoimen kehitystyökalun, joka hyödyntää Androidin uutta Bluetooth-kanavan kuulostelun rajapintaa. Google lisäsi Channel Sounding -tuen Androidiin (alkaen Pixel 10:stä ja Android 15:stä), mutta Nordic toi ensimmäisen käytännön sovelluksen ja esimerkkitoteutuksen, jolla ominaisuutta voi testata ja käyttää omissa tuotteissa.

Näin kanavan kuulostelu on nyt kehittäjien ulottuvilla ensimmäistä kertaa käytännössä.

Mitä channel sounding tekee?

Kanavan kuulostelu tarkoittaa radiosignaalin ominaisuuksien mittaamista lähettämällä ja vastaanottamalla erityisiä testisignaaleja. Näiden perusteella laite voi laskea signaalin kulkuajan ja vaihe-erot, joista saadaan tarkka arvio etäisyydestä ja suunnasta toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Menetelmä on huomattavasti tarkempi kuin perinteinen RSSI-pohjainen (signaalinvoimakkuuteen perustuva) arviointi. Nordic on ollut aktiivisesti mukana Bluetooth SIG:n työryhmissä kehittämässä kanavan kuulostelun standardia, ja nRF54L-sarjan järjestelmäpiirit tukevat ominaisuutta suoraan laitteistotasolla.