Helposti kiinni LoRa-verkkoon

Sulautettujen ratkaisujen kehittäjä MIKROE on julkaissut uuden LR 16 Click -lisäkortin, joka tarjoaa helpon ja nopean tavan liittää laitteet LoRaWAN-verkkoon. Uutuus on suunnattu erityisesti IoT- ja teollisen internetin (IIoT) sovelluksiin, joissa tarvitaan pitkä kantama ja alhainen tehonkulutus.

LR 16 Click perustuu Würth Elektronikin WIRL-LORA Daphnis-I -moduuliin, joka sisältää STM32WLE5CCU6-piirin. Laite tukee LoRaWAN 1.0.4 -standardia (luokat A, B ja C) sekä myös omia, suljettuja viestintätiloja, kuten pisteestä pisteeseen-, tähti- ja mesh-topologioita. Näin se soveltuu monenlaisiin verkkoarkkitehtuureihin – aina älykkäistä kaupunkiratkaisuista ja maataloudesta logistiikkaan ja teollisuuteen.

Uutuus toimii EU868-taajuusalueella ja sen lähetysteho on 13,4 dBm. Käyttöönottoa helpottavat UART-liitäntä AT-komentotuelle, sisäänrakennettu SWD-debugointi sekä LED-merkkivalot tiedonsiirrolle ja verkon tilalle. Lisäksi ClickID-toiminto mahdollistaa automaattisen tunnistuksen isäntäjärjestelmässä, mikä nopeuttaa kehitystyötä.

Kuten muutkin MIKROE:n tuotteet, LR 16 Click on yhteensopiva mikroBUS-väylästandardin kanssa ja toimii suoraan kaikissa sitä tukevissa isäntälaitteissa. Kehittäjien käytössä on myös avoimen lähdekoodin mikroSDK-kirjasto, joka tarjoaa valmiit ohjelmointirajapinnat ja esimerkkiprojekteja.

MIKROE:n toimitusjohtaja Nebojsa Maticin mukaan LR 16 Click sopii esimerkiksi muun muassa älykkääseen valaistukseen, jätehuoltoon, ympäristön seurantaan, eläinvalvontaan sekä teollisuuden koneiden etävalvontaan. - Uusi Click-levy on osa 1800 tuotteen mikroBUS-perhettä, ja sen ympärille löytyy jo yli 800 valmista projektia EmbeddedWiki-alustaltamme, Matic muistuttaa.

Uuden LR 16 Click -lisälevyn ansiosta kehittäjät voivat rakentaa ja testata LoRa-pohjaisia IoT-sovelluksia entistä nopeammin ja kustannustehokkaammin. Lisätietoja täällä.