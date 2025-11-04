Teollisen reunalaskennan ja tekoälyn ratkaisuja tarjoava Advantech palaa marraskuussa Teknologia 2025 -messuille tavoitteenaan vahvistaa jalansijaansa Suomen markkinoilla. Avainasiakaspäällikkö Jonas Appelgren näkee tapahtuman avainpaikkana uusien asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle.
– Teknologia on meille ylivoimaisesti tärkein tapahtuma Suomessa, sillä markkinallamme on täällä vain vähän vastaavia alan kohtaamispaikkoja. Koska meillä ei ole paikallista toimistoa Suomessa, messut tarjoavat tärkeän mahdollisuuden tavata potentiaalisia asiakkaita ja saada ensikäden tietoa suomalaisen teollisuuden tarpeista ja trendeistä, Appelgren sanoo.
Advantechin mukaan Suomi on houkutteleva markkina, sillä täällä on paljon edelläkävijäyrityksiä, jotka ottavat nopeasti käyttöön uusia teknologioita. Suomi tunnetaan innovatiivisuudestaan ja varhaisesta teknologioiden omaksumisesta. Näemme kasvavia mahdollisuuksia paitsi teollisuusautomaation, myös kriittisten järjestelmien ja terveysteknologian sektoreilla, Appelgren sanoo.
Yritys haluaa myös lisätä yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa. Suoraa tuotesuunnittelua Suomessa on rajallisesti, mutta järjestelmäintegraatio ja räätälöinti ovat aktiivisia alueita. Haluamme tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä suomalaisen integraattori- ja kehittäjäyhteisön kanssa, Appelgren toteaa.
Advantech esittelee Helsingin Messukeskuksessa (osasto 6g80) uusimmat reunalaskenta- ja tekoälyratkaisunsa, joiden avulla yritys tukee asiakkaitaan älykkäämpien, turvallisempien ja skaalautuvampien teollisten sovellusten kehittämisessä.
Yksi messujen uutuuksista on ARK-1222, kompakti DIN-kiskoon asennettava teollisuustietokone, joka toimii ilman tuuletinta ja on suunniteltu kestämään vaativia ympäristöjä. Laite yhdistää lujan rakenteen älykkääseen ohjelmistointegraatioon ja tarjoaa parannetun kyberturvallisuuden reunasovelluksiin.
Toinen kohokohta on AOM-5721, Qualcommin QCS6490-piirisarjaan perustuva SMARC-moduuli, joka tarjoaa jopa 12 TOPS:n tekoälysuorituskyvyn vain 12 watin tehonkulutuksella. Se sopii erityisesti pienikokoisiin, vähän virtaa kuluttaviin Edge AI -sovelluksiin.
Osastolla nähdään myös reaaliaikainen objektintunnistusdemo, joka perustuu Advantechin AOM-2721-kehityspakettiin. Ubuntu 24.04 -käyttöjärjestelmällä toimiva järjestelmä suorittaa PyTorch-pohjaista YOLOv8-mallia jopa 30 FPS-nopeudella, osoittaen tekoälyn tehokkuuden reunalaskennassa.
Appelgrenin mukaan juuri tekoälyn siirtyminen reunalle on yksi alan suurimmista muutoksista. Aiemmin tekoälytoiminnot olivat rajoittuneet pilveen suorituskykysyistä. Nyt uudet tehokkaat prosessorit mahdollistavat tekoälysovellusten ajamisen suoraan reunalla – esimerkiksi robotiikassa ja autonomisissa ajoneuvoissa.
Advantech aikoo hyödyntää Teknologia 2025 -messuja paitsi tuote-esittelyihin, myös verkostoitumiseen ja markkinatuntemuksen syventämiseen. Odotamme innolla tapaavamme suomalaisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä osoittamaan, miten ratkaisumme voivat tukea heidän innovaatioitaan reunalaskennan ja tekoälyn alueilla, Appelgren tiivistää.