Mikrokuitukanavaverkosto muuttaa kaupunkien tietoliikenteen rakentamista: se vähentää kaivuutöitä, nopeuttaa verkon laajentamista ja mahdollistaa uuden sukupolven älyinfran. Kuopiossa kehitetty ratkaisu on noussut esimerkkihankkeeksi, jota seurataan jo kansainvälisesti.
Mikrokuitukanavaverkosto ei ainoastaan sujuvoita, vaan myös järkeistää älykaupunkien alati laajenevaa alustarakentamista ja datanjalostusta. Ratkaisu helpottaa tietoliikenneinfran toteuttamista ilman jatkuvia kaapeloinnista aiheutuvia maarakennus- ja liikennekatkoksia.
– Kuopion kaupunki on rakentanut katusaneerausten yhteydessä mikrokanavaverkostoa Savilahden kaupunginosaan jo kuuden vuoden ajan, kertoo kaupungin tietohallintojohtaja Jari Torvinen.
Torvisen mukaan mikrokanavat ovat tehostaneet tietoliikenneinfran kehittämistä merkittävästi. Myös Sitowise Oy hyödyntää samaa teknologiaa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Espoossa.
Koneäly ulottuu jo liikenteen automatisoituun ohjaukseen ja tapahtumien valvontaan, mikä tekee reaaliaikaisesta datansiirrosta keskeisen osan kaupunkien toimivuutta.
Merkittäviä säästöjä ja tehokkaampaa liikennettä
Dataliikennekeskusten kehitys on tuonut älykkään datajalostuksen osaksi kaupunkien arkea. Kuopiossa liikennevalojen ohjausta optimoidaan reaaliajassa, ja valojen odotusajat ovat Savilahdessa lyhentyneet 15 prosenttia – pienentäen päästöjä ja lisäten liikenteen sujuvuutta.
Myös reaaliaikainen parkkitilan seuranta on otettu hyötykäyttöön osana älyinfran sovelluksia.
Mikrokuitu putkessa – ilman kaivuutyötä
Mikrokuituinfran ydin on sen poikkeava rakentamistapa: paineilma ohjaa putkessa etenevää mikrokuitukaapelia, jonka päähän kiinnitetty messinkiluoti vie kuitua eteenpäin. Putkissa lepää satoja metrejä mikrokuitua valmiina käyttöönotettavaksi – ilman uusia kaivuutöitä.
Jetting Ab:n mikrokuidun puhalluslaite V3 toiminnassa Helsingissä. (Kuva: Orbis Oy)
Vaikka teknologia on yksikkökustannuksiltaan perinteistä kuitua kalliimpi, sen yleistymistä on jarruttanut puutteellinen kustannushyötylaskenta. Kun mukaan lasketaan maarakennustöiden väheneminen ja pidemmän aikavälin säästöt, ratkaisu osoittautuu usein taloudellisesti kannattavaksi. Samalla vältetään teleyhtiöiden välinen, päällekkäinen kaapelinkaivu ilman kokonaissuunnitelmaa.
Tuplayhteydet varmistavat datan kulun
Kasvavat datamäärät eivät kulje yksin mobiiliyhteyksien varassa. – Datamäärät ovat niin suuria, että mobiiliyhteydet eivät yksin riitä. Datan siirtoon tarvitaan mikrokuitua, kertoo Fibecon Oy:n toimitusjohtaja Ville Pitkänen.
Datansiirron varmistamiseksi käytetään rinnakkaisia teknologioita. Mikrokuitumenetelmä soveltuu erinomaisesti tiepintojen tiheään anturointiin, jossa robottiajoneuvojen ja -työkoneiden data päivittyy millisekunneissa – esimerkiksi liukkaankelin puhdistus- ja auraustöissä.
Kuopio näyttää suuntaa Euroopalle
Sitowise Oy pitää Kuopion ratkaisua kansainvälisen tason esimerkkinä älyinfran kehityksestä.
– Suunnitelmakonsepti on laajuudeltaan ainutlaatuinen Suomessa, ehkä jopa koko Euroopassa. Älyinfran tarpeet on huomioitu kaupungin kaikessa suunnittelussa ja johtotasolla, arvioi Sitowisen projektipäällikkö Samuli Virtanen.
Kuopion älyinfran rakentaminen läpäisee kaupungin kaiken suunnittelun, rakentamisen ja palvelukehityksen vuoteen 2050 asti.
Teksti ja pääkuva Reijo Holopainen
|
Artikkeli on ilmestynyt uudessa ETNdigi-lehdessä, jota pääset lukemaan täällä.