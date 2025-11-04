CN Roodin uusi Suomen maajohtaja Aku Wilenius uskoo, että paikallinen asiantuntemus ja tuki ovat olennaisia suomalaisille asiakkaille. Hänen mukaansa testaus- ja mittausratkaisujen markkinassa on vahvaa kasvupotentiaalia erityisesti energia-alalla, 6G-teknologiassa ja teollisuuden digitalisaatiossa.

Tätä ei joka teknologiatapahtumassa tapahdu. Teknologia 2025 -messuilla esittäytyy ensimmäistä kertaa SnowByte, uusi anturiteknologiaan ja tuotekehitykseen erikoistunut yritys, jonka juuret ovat tiukasti tutkimuksessa.

Mikrokuitukanavaverkosto muuttaa kaupunkien tietoliikenteen rakentamista: se vähentää kaivuutöitä, nopeuttaa verkon laajentamista ja mahdollistaa uuden sukupolven älyinfran. Kuopiossa kehitetty ratkaisu on noussut esimerkkihankkeeksi, jota seurataan jo kansainvälisesti.

Teollisen reunalaskennan ja tekoälyn ratkaisuja tarjoava Advantech palaa marraskuussa Teknologia 2025 -messuille tavoitteenaan vahvistaa jalansijaansa Suomen markkinoilla. Avainasiakaspäällikkö Jonas Appelgren näkee tapahtuman avainpaikkana uusien asiakkuuksien ja yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle.

DigiKey on kasvattanut tuotevalikoimaansa merkittävästi vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Yritys lisäsi järjestelmäänsä yli 585 000 uutta tuotetta ja 87 uutta toimittajaa, mikä nosti sen kokonaisvalikoiman laajuuden yli 17 miljoonaan tuotteeseen. Näistä yli 31 000 tuotetta on lisätty suoraan varastoon, ja ne ovat heti saatavilla saman päivän toimituksiin.

Suomen ensimmäinen laajakaistatekniikka, ADSL, poistuu lopullisesti käytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä. Kupariverkkoon perustuva yhteysteknologia toi internetin suomalaisten koteihin 1990-luvun lopulla, mutta sen aika on nyt ohi.

Eurooppalainen ja kansainvälinen yritysryhmä on saavuttanut merkittävän teknologisen läpimurron: maailman ensimmäinen 5G-Advanced (3GPP Release 19) NR-NTN -yhteys on onnistuneesti toteutettu Eutelsatin OneWeb LEO -satelliittien kautta.

Infineon Technologies AG on laajentanut 32-bittisten moottoriohjainten MOTIX-perhettään uusilla TLE994x- ja TLE995x-sarjoilla, jotka on suunniteltu sekä harjallisille (BDC) että harjattomille (BLDC) moottoreille. Uutuudet tarjoavat tiukkaa, tarkkaa ja kustannustehokasta moottorinohjausta erityisesti pieniin ja keskisuuriin sovelluksiin – kuten pumppuihin, tuulettimiin ja säätölaitteisiin – niin auto- kuin teollisuuskäytössä.

Sulautettujen ratkaisujen kehittäjä MIKROE on julkaissut uuden LR 16 Click -lisäkortin, joka tarjoaa helpon ja nopean tavan liittää laitteet LoRaWAN-verkkoon. Uutuus on suunnattu erityisesti IoT- ja teollisen internetin (IIoT) sovelluksiin, joissa tarvitaan pitkä kantama ja alhainen tehonkulutus.

Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä jälleen varovaiseen kasvuun. DMASS Europen tuoreimpien lukujen mukaan alan kokonaismyynti nousi +4,1 prosenttia ja oli yhteensä 3,8 miljardia euroa. Kasvu näkyi myös Pohjoismaissa, joissa markkina vahvistui useilla tuoteryhmillä erityisesti teollisuuden ja elektroniikan viennin piristymisen myötä.

Tehoelektroniikan komponenteista tunnettu onsemi on esitellyt maailman ensimmäisen teollisen mittakaavan pystysuuntaisen galliumnitridi-transistorin (vertical GaN, vGaN), joka merkitsee merkittävää harppausta tehoelektroniikan kehityksessä. Tämä uusi GaN-on-GaN-teknologia mahdollistaa korkeamman hyötysuhteen, suuremman tehotiheyden ja pienemmän lämmöntuoton kuin perinteiset piihin tai safiiriin perustuvat komponentit.

Microchip on tuonut markkinoille ensimmäiset optiset Ethernet PHY -ohjainpiirit, joissa on suoraan integroitu tarkka ajanmääritys (PTP) ja laitetason salaus (MACsec). Ratkaisu mahdollistaa alle nanosekunnin arkkuuden verkon aikasynkronoinnissa sekä laitetasolla toteutetun liikenteen suojauksen ilman erillisiä komponentteja tai ohjelmistopinoja.

Suomalaiset yritykset ovat yhdessä kehittäneet uuden sukupolven etäohjattavan panssariajoneuvon. Hanke on osa Patrian johtamaa eALLIANCE-ohjelmaa, joka yhdistää puolustus- ja siviiliteknologiaosaamista yhteisten innovaatioiden kehittämiseksi ja vientimahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Uusi ETNdigi 2/2025 pureutuu tämän hetken puhutuimpiin teknologia-aiheisiin: tekoälyyn, turvallisuuteen, sulautettuihin järjestelmiin ja suomalaisen elektroniikka-alan tulevaisuuteen. Vankka paketti on tuttuun tapaan luettavissa ilmaiseksi.

Kun laitteet, autot ja infrastruktuuri alkavat kommunikoida sijaintinsa perusteella, tarkkuudesta tulee kriittistä. Ultralaajakaistaisen UWB:n avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että auto avautuu vain, kun avaimen haltija on oikealla puolella ajoneuvoa, tai että robotti tietää tismalleen, missä hyllypaikassa se on.

Nokia vahvistaa kasvavaa jalansijaansa Latinalaisen Amerikan 5G-markkinoilla. Yksi merkittävä näyttö tästä on sen yhteistyö Ecuadorin kansallisen telecom‐operaattorin Corporación Nacional de Telecomunicaciones E.P. (CNT) kanssa maan ensimmäisen kaupallisen 5G-verkon rakentamisessa.

Norjalainen Tschudi Shipping Company, yhdysvaltalainen NAL Research ja norjalainen SGM Technology ovat kehittäneet uuden järjestelmän, joka suojaa aluksia Venäjän ja muiden toimijoiden harjoittamalta GPS-häirinnältä ja -huijaukselta.

Qualcomm on esitellyt uuden sukupolven PC-prosessorinsa, Snapdragon X2 Elite -piirin, joka asettaa paineita koko alan jättiläiselle Intelille. Uutuus lupaa sekä huomattavasti paremman suorituskyvyn että selvästi alhaisemman virrankulutuksen – ja tekee sen ilman, että tehot romahtavat akkuvirralla.

Digitaaliset, usein Arm-arkkitehtuuriin perustuvat tekoälypiirit saavat vakavan haastajan. Israelilais-hollantilainen POLYN Technology on esitellyt ensimmäisen analogisen neuromorfisen AI-prosessorin, joka suorittaa tekoälyinferenssiä mikrowattien tehonkulutuksella ja mikrosekuntien viiveellä.

Norjalainen Nordic Semiconductor on julkaissut ensimmäisen avoimen Android-sovelluksen, joka tukee Bluetoothin kanavan kuulostelua (channel sounding). Uusi tekniikka mahdollistaa Bluetooth Low Energy -yhteyksillä jopa metrin tarkkuudella toimivan etäisyysmittauksen ja paikannuksen.