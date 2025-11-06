Fortinetin johtava tietoturvatutkija Geri Revay varoittaa, että tekoälyn kehitys on siirtänyt kyberuhat uudelle tasolle. CyberSecurity Nordic -tapahtumassa Helsingissä puhunut Revay kertoi, että täysin autonomiset, tekoälyn ohjaamat hyökkäykset eivät ole enää kaukaista tulevaisuutta. Ne ovat teknisesti mahdollisia jo tänään.
- Tämä riippuu hyökkäyksestä. Ei ole mitään teknisiä esteitä toteuttaa yksilöihin kohdistuvia huijauksia täysin automatisoidusti jo nyt.
Revayn mukaan tekoäly on muuttanut voimasuhteita sekä hyökkääjien että puolustajien välillä. Esityksessään Revay kertoi pienestä LinkedIn-kyselystä, jossa neljä viidestä arvioi hyökkäjien olevan tällä hetkellä voitolla. Eilisen keynote-puheen lopussa tehty kysely oli tasaisempi, noin 50-50.
Lukujen edessä on silti vaikea olla optimisti. Vaikka hyökkääjät ovat vauhdilla ottaneet tekoälyratkaisuja käyttöön, hän uskoo, että pitkässä juoksussa etu kääntyy puolustajille. – Tämä siitä huolimatta, että hyökkääjät omaksuivat generatiivisen tekoälyn käytön todella nopeasti, Revay muistuttaa.
Vaikka tekoäly tehostaa myös kyberpuolustusta, esimerkiksi turvallisuusoperaatiokeskusten (SOC) työ on muuttunut kilpajuoksuksi aikaa vastaan. Aiemmin haavoittuvuuden havaitsemisen ja sitä hyödyntävän hyökkäyksen välillä saattoi kulua päiviä. - Nyt puhutaan tunneista. Ihmisten ohjaama SOC ei yksin pysy mukana – tarvitsemme tekoälyagentteja rikastamaan varoituksia ja nopeuttamaan reagointia.
Revay huomauttaa, että osa organisaatioista epäröi yhä tekoälyn hyödyntämistä, usein perinteisten pelkojen tai asiakasdatan käsittelyyn liittyvien eettisten huolten vuoksi. - Ne, jotka eivät ota tekoälyä käyttöön puolustuksessa, tulevat kohtaamaan merkittäviä haasteita, hän varoittaa.
Yksilöihin kohdistuvat, tekoälyn tukemat huijaukset ovat myös yleistymässä. Deepfake-äänet ja täysin personoidut sähköpostit tekevät sosiaalisesta manipuloinnista entistä vaikeammin tunnistettavaa. - Teknologiaa voidaan käyttää tunnistamiseen, mutta lopulta kyse on koulutuksesta. Työntekijöiden lisäksi meidän täytyy suojella itseämme ja lapsiamme – rikolliset ovat opportunisteja, eivätkä mieti, keitä vastaan hyökkäävät.
Tulevaisuutta pohtiessaan Revay arvioi, että tekoälyhuuma on – ainakin Gartnerin kuuluisan hype-käyrän mukaan - saavuttanut huippunsa, mutta todellinen työ on vasta alussa. - Hypen jälkeen kehitys tasaantuu. Meidän tehtävämme puolustajina on pitää vauhti yllä ja hyödyntää tekoälyn tuomaa tehokkuutta. Uusi sukupolvi tulee alalle valmiimpana kuin koskaan – he ymmärtävät tekoälyn mahdollisuudet luonnostaan.