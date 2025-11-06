RISC-V:stä tulee virallinen standardi

Avoimeen käskykanta-arkkitehtuuriin perustuva RISC-V ottaa historiallisen askeleen kohti virallista kansainvälistä asemaa. RISC-V International on saanut hyväksynnän toimia ISO/IEC JTC 1 -komiteassa, mikä tarkoittaa, että se voi lähettää omia määrittelyjään ISO-standardointiprosessiin. Ensimmäinen toimitettava dokumentti on RISC-V:n virallinen käskykantamäärittely.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun mikään prosessoriarkkitehtuurin käskykanta (ISA) on etenemässä ISO-standardiksi. RISC-V Internationalin toimitusjohtaja Andrea Gallo ja JTC 1-komitean puheenjohtaja Phil Wennblom julkistivat päätöksen RISC-V Summit North America 2025 -tapahtumassa. ISO-hyväksyntä nostaa RISC-V:n samalle tasolle kuin muut kansainväliset IT-standardit, kuten C-kieli, JPEG ja MPEG.

RISC-V on ollut avoin ja vapaasti käytettävissä jo 15 vuoden ajan. Kuka tahansa voi toteuttaa RISC-V-yhteensopivan prosessorin ilman lisenssimaksuja, toisin kuin suljetuissa arkkitehtuureissa kuten Arm ja x86. ISO-status antaa kuitenkin arkkitehtuurille virallisen kansainvälisen tunnustuksen ja helpottaa sen käyttöönottoa erityisesti säädellyillä teollisuusaloilla, kuten autoteollisuudessa, ilmailussa ja julkisissa hankkeissa, joissa ISO-sertifiointi on usein edellytys.

RISC-V:n hallintamalli perustuu avoimeen yhteistyöhön ja jäsenäänestykseen, mikä vastaa ISO:n vaatimuksia demokraattisesta ja läpinäkyvästä päätöksenteosta. Tämä varmistaa, että ISA:n päivitykset eivät riko yhteensopivuutta olemassa olevien sovellusten kanssa ja että kehitys pysyy yhteisön hallinnassa, ei yhden yrityksen.

ISO-hyväksyntä tulee keskelle laajempaa geopoliittista ja teknologista murrosta. RISC-V:n avoimuus on tehnyt siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti Aasiassa, jossa maat pyrkivät vähentämään riippuvuutta länsimaisista teknologioista. Samalla suuret toimijat kuten NVIDIA, Intel ja Google ovat viime vuosina vahvistaneet panostuksiaan RISC-V-ekosysteemiin.

Vuoden 2025 aikana RISC-V-laitteiden ja ohjelmistojen kehitys on kiihtynyt voimakkaasti. Uudet yhden kortin tietokoneet, AI-kiihdyttimet ja avoimet ohjelmistotyökalut ovat tuoneet arkkitehtuurin käytännön sovelluksiin, ja arvioiden mukaan markkinoilla on jo yli 13 miljardia RISC-V-ydintä.

RISC-V:n muuttuminen ISO-standardiksi vahvistaa sen asemaa globaalina avoimena vaihtoehtona suljetuille arkkitehtuureille. Jos muutos etenee suunnitellusti, RISC-V saattaa tulevina vuosina olla samaa luokkaa teknologinen peruspilari kuin USB tai Wi-Fi – universaali ja kaikkien yhteinen.