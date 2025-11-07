Pickering Interfaces on julkaissut uuden, entistä tehokkaamman akkusimulaattorimoduulin BMS-testaukseen. Uudet 41-754 (PXI) ja 43-754 (PXIe) -mallit tarjoavat jopa 5 A virran ja 8 V jännitteen per kanava, ja ne sopivat yhden korttipaikan PXI-kehikkoon.
Moduulit ovat saatavilla kahden tai neljän täysin eristetyn kanavan kokoonpanoina. Kanavat voidaan kytkeä sarjaan, jolloin voidaan simuloida akkupinoja, kuten sähköautojen ja energian varastointijärjestelmien akkupaketteja.
Pickeringin uusi 5 A -simulaattori on suunniteltu akkuhallintajärjestelmien (BMS) kehitykseen ja testaukseen. Se mahdollistaa turvallisen ja toistettavan akkusimulaation ilman todellisia akkuja, mikä poistaa riskit, kuten ylikuumenemisen ja jännitteen hallinnan ongelmat.
PXI/PXIe-muotoon perustuva ratkaisu on skaalautuva ja modulaarinen, joten sitä voidaan laajentaa helposti yhdistämällä useampia moduuleja. Tämä vähentää kokonaiskustannuksia ja nopeuttaa testauskehitystä.
Pickeringin mukaan uusi simulaattoriperhe tarjoaa nopeammat testisyklit, paremman turvallisuuden ja pienemmän kokonaiskustannuksen (TCO) verrattuna fyysisiin akkujärjestelmiin. Moduulit tukevat Windows-, Linux- ja reaaliaikaisia käyttöjärjestelmiä, ja niillä on kolmen vuoden takuu sekä pitkäaikaistuki.
