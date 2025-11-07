Nokia ja saksalainen mittaus- ja testauslaitteiden valmistaja Rohde & Schwarz ovat kehittäneet tekoälyyn perustuvan 6G-vastaanottimen, joka parantaa verkon kuuluvuutta ja vähentää tulevien 6G-verkkojen rakentamiskustannuksia.
Tekoälyyn pohjautuva vastaanotin osaa tunnistaa ja korjata signaalin vääristymät, joita syntyy korkeilla taajuuksilla toimivissa 6G-yhteyksissä. Tämä pidentää uplink-etäisyyttä, eli parantaa laitteen kykyä lähettää tietoa verkkoon, ja tekee verkon kuuluvuudesta laajemman ilman, että tukiasemia täytyy lisätä tiheämmin.
Nokia Bell Labsin kehittämä vastaanotin hyödyntää koneoppimista signaalinkäsittelyn vaiheessa, missä se oppii tunnistamaan kanavan ja laitteiston aiheuttamat vääristymät ja “oikoo” ne digitaalisesti. Teknologian avulla saavutettiin testissä 10–25 prosentin parannus uplink-kuuluvuuteen verrattuna nykyisiin ratkaisuihin.
Rohde & Schwarzin testauslaitteistolla, kuten R&S SMW200A -signaaligeneraattorilla ja FSWX-signaali- ja spektrianalysaattorilla, todennettiin Nokian tekoälyvastaanottimen suorituskyky realistisissa olosuhteissa.
Bell Labsin tutkimusjohtaja Peter Vetterin mukaan tekoäly auttaa rakentamaan 6G-infrastruktuuria nykyisten 5G-verkkojen pohjalta ilman, että verkkoa tarvitsee tihentää merkittävästi. Yhtiöt esittelevät tekoälyohjatun vastaanotinta Brooklyn 6G Summitissa 5.–7. marraskuuta 2025.
Kuvassa Rohde & Schwarzin 6G-testauslaitteisto.