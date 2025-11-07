OnePlus julkistaa uuden OnePlus 15 -älypuhelimensa globaalisti ensi viikolla 13. marraskuuta. Yhtiön mukaan laite edustaa suurinta harppausta suorituskyvyssä ja käyttökokemuksessa sen historiassa. Käyttäjiä miellyttänee pitkän käyttöajan kupaava peräti 7300 milliampeeritunnin akku.
Lisäksi puhelimessa on alan ensimmäisen 1,5K-resoluutioinen 165 hertsin virkistystaajuuteen yltävä LTPO -näyttö sekä Qualcommin uusi Snapdragon 8 Elite Gen 5 -piirisarja. OnePlus 15 hyödyntää uutta kolmen sirun kokonaisuutta, jossa pääprosessorin rinnalla toimii erillinen kosketusvastepiiri ja Wi-Fi-piiri.
OnePlussan mukaan 3200 Hz:n kosketusvaste tekee kosketuksesta välittömän ja tarkemman, kun taas oma verkkopiiri pitää yhteyden vakaana myös ruuhkaisissa ympäristöissä.
Laitteen ohjelmistona toimii OxygenOS 16, joka hyödyntää kolmen sirun rakennetta sujuvaan moniajoon ja sovellusten väliseen vaihteluun. Yhtiö lupaa, että jopa kahden pelin yhtäaikainen pelaaminen onnistuu ilman hidasteluja.
Ison akun ohella OnePlus panostaa jäähdytykseen. OnePlus 15 hyödyntää uutta Cryo-Velocity -jäähdytysjärjestelmää, jossa on 5731 mm²:n 3D-höyrykammio ja aerogeelieriste lämmön hallintaan. Puhelimen takapinnan valkoinen grafiittikerros jakaa lämmön tasaisesti, mikä pitää laitteen viileänä pitkissä pelisessioissa.
7300 milliampeeritunnin piihiiliakku on yksi suurimmista koskaan älypuhelimissa nähdyistä. Akku tukee 120 watin SUPERVOOC -pikalatausta ja 50 watin langatonta AIRVOOC-latausta. Akun luvataan pitävän 80 % kapasiteetistaan vielä neljän vuoden käytön jälkeen.
Lisätietoja luvassa ensi viikolla.