Kiinteää elektrolyyttiä hyödyntävät ns. solid-state-akut ovat siirtymässä tutkimusvaiheesta kohti massatuotantoa, ja niiden globaali kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti ensi vuosikymmenellä, kertoo analytiikkayhtiö TrendForce tuoreessa raportissaan.
Yhtiön mukaan yli 100 yritystä eri puolilla maailmaa kehittää parhaillaan solid-state- ja semi-solid-akkuja, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti ylittää 100 GWh. Osa kapasiteetista – erityisesti osittain kiinteä elektrolyytin teknologia (semi-solid) on jo käynnistänyt GWh-tason tuotannon.
Täyskiinteiden kohdalla ollaan vielä pilottilinjalla, mutta autoteollisuuden käyttöönotto alkaa arviolta 2027. Sitä ennen nämä semi-solid-akut toimivat välivaiheena, sillä ne sopivat nykyisiin litiumioniakkujen tuotantolinjoihin ja ovat jo käytössä useissa sähköautomalleissa, kuten NIO ET7:ssä ja SAIC MG4:ssä.
TrendForce arvioi, että kiinteän elektrolyytin akkujen kokonaiskysyntä kasvaa yli 200 GWh:iin vuoteen 2030 mennessä ja nousee 740 GWh:iin vuoteen 2035. Kasvun vetureina toimivat sähköautot, energiavarastot, kulutuselektroniikka, humanoidirobotit sekä eVTOL-lentolaitteet.
Vaikka akkujen markkinaosuus pysyy lähivuodet pienenä verrattuna vuoden 2024 lähes 900 GWh:n sähköautokapasiteettiin, kehitys on kiihtymässä.