ST ahtoi kaksi MEMS-sirua samaan anturiin

STMicroelectronics on esitellyt uuden ISM6HG256X -liikeanturin, joka yhdistää samaan koteloon kaksi erillistä kiihtyvyysanturia sekä gyroskoopin. Uutuus kykenee mittaamaan samanaikaisesti sekä pieniä liikkeitä että rajuja iskuja. Tähän perinteiset anturit eivät pysty yhdellä komponentilla.

Anturi sisältää kaksi MEMS-rakennetta: herkän low-g-anturin (±16g) hienovaraisten liikkeiden ja tärinöiden seurantaan sekä jäykemmän high-g-anturin (±256g) voimakkaiden kiihtyvyyksien mittaamiseen. Molemmat toimivat rinnakkain ja itsenäisesti, joten laite pystyy seuraamaan esimerkiksi robotin, työkoneen tai turvavarusteen liikkeitä ilman datakatkoksia tai herkkyysvaihtoja. Lisäksi samaan pakettiin on integroitu MEMS-gyroskooppi kulmanopeuden mittaukseen.

ST on lisännyt anturiin myös sisäänrakennetun tekoälylohkon, joka mahdollistaa tapahtumien ja liikkeiden luokittelun suoraan anturissa ilman ulkoista prosessoria. Tekoälyyn perustuva Machine Learning Core (MLC) ja Finite State Machine (FSM) tukevat tilannekohtaista ja energiatehokasta mittausta, mikä tekee anturista erityisen sopivan teolliseen IoT:hen, kunnonvalvontaan ja työturvallisuussovelluksiin.

ISM6HG256X toimitetaan 2,5 × 3,0 millimetrin pintaliitoskotelossa, joka kestää –40 °C…+105 asteen lämpötiloja. Hinta alkaa 4,27 dollarista tuhannen kappaleen erissä, ja anturi kuuluu ST:n longevity-ohjelmaan, joka takaa vähintään kymmenen vuoden saatavuuden teollisuussovelluksiin.

Uutuus korvaa aiemmat monianturiratkaisut yhdellä komponentilla, mikä yksinkertaistaa järjestelmäsuunnittelua, vähentää kustannuksia ja pienentää virrankulutusta. Samalla se vahvistaa STMicroelectronicsin asemaa MEMS-antureiden ja edge-tekoälyn yhdistämisen edelläkävijänä. Lisätietoja täällä.