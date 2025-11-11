Nala Renewables käynnistää 50 MW / 100 MWh:n akkuenergiavaraston rakentamisen Kauhavalla. Hankkeessa ovat mukana uusiutuvan energian teknologian johtaja Sungrow sekä rakennusyhtiö KSBR, ja pitkäaikaisesta rahoituksesta vastaa Societe Generale.
Rakenteilla oleva energiavarasto hyödyntää Sungrow’n PowerTitan 2.0 BESS -teknologiaa, johon kuuluu 22 viiden megawattitunnin yksikköä. Projektin odotetaan valmistuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.
Energiavarasto tukee Suomen sähköverkon joustavuutta ja vakautta sekä nopeuttaa siirtymää kohti puhtaampaa energiantuotantoa. Raaka-aineiden välitykseen erikoistunut Trafigura aikoo hyödyntää varaston kapasiteettia eurooppalaisessa energiakaupassaan. Nala Renewables on Trafiguran ja IFM Investorsin hallinnoimien rahastojen yhteisyritys.
- Olemme iloisia päästessämme aloittamaan Nalan ensimmäisen hankkeen Suomessa, jota pidämme strategisesti tärkeänä markkinana energiavarastoinnille Euroopassa, sanoo Nala Renewablesin toimitusjohtaja Mike O’Neill.
- Projekti edistää reservimarkkinoita ja tarjoaa verkkoa vakauttavia ominaisuuksia, jotka tukevat puhtaaseen energiaan siirtymistä.
Sungrow’n Euroopan energiavarastoliiketoiminnan johtaja James Li kertoo yhtiön olevan sitoutunut toimittamaan markkinoiden johtavaa teknologiaa sekä varmistamaan järjestelmän korkean käytettävyyden ja elinkaaren hallinnan.
KSBR:n energia- ja siviilirakentamisen johtaja Janne Kananen lisää, että hanke merkitsee tärkeää askelta yhtiön energiarakentamisen liiketoiminnalle Suomessa.