Renesas Electronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kuudennen sukupolven rekisterikellopiirin (Registered Clock Driver, RCD) DDR5-palvelinmuistimoduuleille. Uusi piiri nostaa DRAM-muistien datansiirtonopeuden ennätykselliseen 9600 megasiirtoon sekunnissa (MT/s), mikä on noin kymmenen prosenttia nopeampi kuin edeltävä, 8800 megasiirtoon sekunnissa yltänyt Gen5-versio.
Nopeuden kasvu on merkittävä harppaus palvelin- ja tekoälysovelluksissa, joissa muistin kaistanleveys on usein kriittinen suorituskyvyn rajoittaja. RCD on pieni mutta ratkaiseva komponentti palvelinluokan DDR5 RDIMM-muisteissa. Sen tehtävä on jakaa ja synkronoida kellosignaali prosessorin ja muistisirujen välillä sekä puskurointia komento- ja ohjaussignaalit ennen kuin ne saavuttavat DRAM-piirit.
Käytännössä RCD toimii kuin liikenteenohjaaja. Se varmistaa, että kaikki muistisirut saavat täsmälliset ajoitussignaalit oikeaan aikaan, mikä tekee mahdolliseksi siirtää dataa luotettavasti erittäin suurilla nopeuksilla. Uudessa sukupolvessa on parannettu signaalin tasoitusta (DFE) ja reaaliaikaista telemetriaa, joiden avulla järjestelmä voi seurata ja hienosäätää signaalin laatua jatkuvasti.
Renesasin mukaan tekoälyn ja suurten kielimallien laskentatarpeet lisäävät nopeasti muistin kaistanleveysvaatimuksia. - Generatiivisen tekoälyn kasvu nostaa prosessoriytimien määrää ja sitä kautta muistien suorituskykyvaatimuksia. Gen6 RCD on suunniteltu vastaamaan juuri tähän haasteeseen, sanoo Renesasin muistiliitäntäyksikön varajohtaja Sameer Kuppahalli.
Renesasin uusi RRG5006x Gen6 RCD on jo näytetoimituksissa valikoiduille asiakkaille ja DRAM-valmistajille. Sarjatuotannon odotetaan alkavan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.