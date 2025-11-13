Nokia on esitellyt uuden sukupolven datakeskuskytkimiä, jotka tuplaavat suorituskyvyn ja tuovat tekoälyn osaksi verkkojen hallintaa. Uudet 7220 IXR-H6 -kytkimet yltävät jopa 102,4 terabitin sekuntinopeuteen ja tukevat 1,6 terabitin Ethernet-liitäntöjä, mikä vastaa kasvaviin tekoälylaskennan ja agenttipohjaisten AI-sovellusten asettamiin vaatimuksiin.
Nokian ratkaisu tarjoaa datakeskuksille paitsi huippunopean suorituskyvyn, myös AI-avusteisen automaation. Yhtiön Event-Driven Automation (EDA) -alusta on päivitetty sisältämään agenttisen tekoälyn (AIOps), joka tunnistaa ja korjaa verkko-ongelmia luonnollisen kielen ohjauksella. Nokian mukaan uusi järjestelmä voi vähentää verkon seisokkiaikoja jopa 96 prosenttia.
Uudet kytkimet ovat Ultra Ethernet Consortium (UEC) -yhteensopivia ja saatavilla sekä ilma- että nestekylmennyksellä. Lisäksi ne tukevat sekä Nokian omaa SR Linux -käyttöjärjestelmää että avointa SONiC-ratkaisua, tarjoten datakeskuksille joustavuutta ohjelmistoalustan valinnassa.
Nokian IP-verkkojen liiketoimintayksikön johtaja Vach Kompella kuvailee uudistusta merkittäväksi harppaukseksi tekoälyyn viritettyjen verkkojen kehityksessä:
- AI:n kasvu muuttaa perustavanlaatuisesti datakeskusten vaatimuksia. Uusi 7220 IXR-H6 -sarja ja EDA AIOps -alusta mahdollistavat ennennäkemättömän suorituskyvyn ja luotettavuuden eli juuri sen, mitä AI-aikakausi edellyttää.
Nokian uudet kytkimet tulevat markkinoille vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tekoälyavusteiset automaatio-ominaisuudet ovat saatavilla jo vuoden 2025 lopulla.