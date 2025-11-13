Synaptics ja Qualcomm yhdistävät voimansa kehittääkseen salasanattomia tunnistautumisratkaisuja tekoälyä hyödyntäville PC-laitteille ja mobiililaitteille. Yhteistyö tähtää erityisesti salasanattomaan kirjautumiseen eli passwordless authentication -ratkaisuihin, joissa käyttäjän tunnistus tapahtuu biometrisesti ilman salasanaa.
Yhtiöt kertovat yhdistävänsä Synapticsin älykkäät kosketus- ja sormenjälkijärjestelmät Qualcommin biometristen ja laskentateknologioiden kanssa. Ratkaisun on tarkoitus tuoda turvallisuutta, nopeutta ja helppoutta PC- ja mobiililaitteiden käyttöön, samalla kun se yksinkertaistaa laitevalmistajien integraatiotyötä.
- Yhdistämällä osaamisemme voimme edistää huipputason biometristä turvallisuutta ja sitä, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa laitteidensa kanssa, sanoo Dino Bekis, Qualcommin varatoimitusjohtaja ja Wearables & Mixed Signal Solutions -yksikön johtaja.
Yhtiöiden mukaan yhteistyö helpottaa erityisesti PC-valmistajia, jotka voivat integroida sormenjälkitunnistuksen ja kosketusteknologian tiiviimmin osaksi uusia AI PC -malleja. Ratkaisut hyödyntävät kapasitiivisia sormenjälkisensoreita, turvallista biometriaa ja edistynyttä salausmenetelmää.
Tekoälyä hyödyntävissä tietokoneissa ja mobiililaitteissa sormenjälkitunnistus on nousemassa avainasemaan käyttäjän tunnistamisessa. Perinteiset salasanat voivat pian jäädä historiaan.