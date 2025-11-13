Autoteollisuuden siirtyessä kohti zonal-arkkitehtuuria Ethernet valtaa nopeasti alaa ajoneuvojen sisäisessä tietoliikenteessä. Uusimpana askelena tähän suuntaan Microchip Technology on julkistanut LAN866x-piiriperheen, joka tuo 10BASE-T1S Ethernetin aivan auton reunalaitteisiin kuten antureihin, valoihin ja erilaisiin toimilaitteisiin.
Uudet RCP-solmut (Remote Control Protocol) mahdollistavat Ethernet-yhteyden ilman erillistä mikro-ohjainta tai ohjelmistoa jokaisessa solmussa. Näin suunnittelu yksinkertaistuu, komponenttimäärä vähenee ja käyttöönotto nopeutuu.
10BASE-T1S perustuu yksipariseen Ethernet-tekniikkaan, jossa useat laitteet voivat jakaa saman siirtolinjan. Ratkaisu sopii erityisesti ajoneuvojen valaistus-, ääni- ja ohjaustoimintoihin, joissa data voidaan siirtää suoraan Ethernetin kautta.
Microchipin mukaan LAN866x-piirit tukevat täysin Software-Defined Vehicle (SDV) -konseptia ja auttavat rakentamaan kustannustehokasta, kaikkiin auton osiin ulottuvaa Ethernet-verkkoa.
- Uusien RCP-solmujen myötä suunnittelijat voivat vihdoin toteuttaa aidon all-Ethernet-arkkitehtuurin ajoneuvoihin, sanoo Microchipin verkkoliiketoimintayksikön johtaja Charlie Forni.
LAN866x-piiriperhe on nyt rajoitetuissa näytetoimituksissa. Lisätietoja Microchipin Single Pair Ethernet -ratkaisuista löytyy yhtiön verkkosivuilta.