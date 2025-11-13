Autoteollisuuden siirtyessä kohti zonal-arkkitehtuuria Ethernet valtaa nopeasti alaa ajoneuvojen sisäisessä tietoliikenteessä. Uusimpana askelena tähän suuntaan Microchip Technology on julkistanut LAN866x-piiriperheen, joka tuo 10BASE-T1S Ethernetin aivan auton reunalaitteisiin kuten antureihin, valoihin ja erilaisiin toimilaitteisiin.

STMicroelectronics on julkaissut uuden e-fuse-tekniikkaan perustuvan älykkään sulakeohjaimen, joka suojaa auton sähköjärjestelmää jopa kymmenen kertaa perinteistä sulaketta nopeammin.

Amazon Web Servicesin (AWS) laaja verkkohäiriö pysäytti lokakuussa suuren osan internetistä ja aiheutti satojen miljoonien, jopa miljardien dollarien menetykset ympäri maailmaa. Häiriön taustalla oli tietotekniikkaprofessorin mukaan todennäköisesti pieni koodivirhe, joka levisi automaation kautta valtavaan infrastruktuuriin.

Synaptics ja Qualcomm yhdistävät voimansa kehittääkseen salasanattomia tunnistautumisratkaisuja tekoälyä hyödyntäville PC-laitteille ja mobiililaitteille. Yhteistyö tähtää erityisesti salasanattomaan kirjautumiseen eli passwordless authentication -ratkaisuihin, joissa käyttäjän tunnistus tapahtuu biometrisesti ilman salasanaa.

Nokia on esitellyt uuden sukupolven datakeskuskytkimiä, jotka tuplaavat suorituskyvyn ja tuovat tekoälyn osaksi verkkojen hallintaa. Uudet 7220 IXR-H6 -kytkimet yltävät jopa 102,4 terabitin sekuntinopeuteen ja tukevat 1,6 terabitin Ethernet-liitäntöjä, mikä vastaa kasvaviin tekoälylaskennan ja agenttipohjaisten AI-sovellusten asettamiin vaatimuksiin.

Cybernewsin toimittaja Ernestas Naprys halusi yksinkertaistaa ja suojata kotiverkkonsa: käyttää HTTPS-salausta ja omia verkkotunnuksia, jotta palvelut kuten pfSense, TrueNAS ja Plex olisivat turvallisemmin saavutettavissa. Apua hän haki tekoälyavustajilta eli ChatGPT:ltä, Gemini Prolta ja Claude 4.5:ltä.

Monashin yliopiston ja RMIT-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen grafeenipohjaisen superkondensaattorin, joka yhdistää korkean energian ja tehotiheyden poikkeuksellisen pieneen kokoon. Uusi rakenne voi mullistaa pienten ja tehokkaiden energialähteiden kehityksen esimerkiksi kannettaviin laitteisiin, sähköajoneuvoihin ja IoT-sovelluksiin.

Yle, Nokia ja Digita ovat testanneet, miten 5G-privaattiverkko soveltuu televisiotuotantoon. Kokeilu toteutettiin Elämäni Biisi -ohjelman yhteydessä, jossa perinteisen kaapeliyhteyden rinnalle tuotiin langaton kamera. Kamera siirsi kuvaa 5G-verkon yli suoraan studion monitorointiin ja tallennukseen.

Renesas Electronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kuudennen sukupolven rekisterikellopiirin (Registered Clock Driver, RCD) DDR5-palvelinmuistimoduuleille. Uusi piiri nostaa DRAM-muistien datansiirtonopeuden ennätykselliseen 9600 megasiirtoon sekunnissa (MT/s), mikä on noin kymmenen prosenttia nopeampi kuin edeltävä, 8800 megasiirtoon sekunnissa yltänyt Gen5-versio.

Suomalaisorganisaatioihin kohdistuu keskimäärin 787 kyberhyökkäystä viikossa, selviää Check Point Software Technologiesin tuoreesta Global Threat Intelligence -raportista. Määrä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta Suomi pysyy edelleen aktiivisena kohteena maailmanlaajuisessa kyberuhkien kentässä.

Eteläkorealainen muistijätti SK hynix valmistautuu ottamaan ison askeleen NAND-markkinoilla. DealSiten mukaan yhtiö aikoo aloittaa 321-kerroksisen QLC (Quad-Level Cell) NAND -muistin toimitukset vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Samalla yhtiö pyrkii kasvattamaan NAND-liiketoimintansa osuutta, jota on aiemmin pidetty DRAM-muistiin nähden toissijaisena segmenttinä.

Maanviljely on parhaillaan suuren teknisen murroksen keskellä, jota jotkut kutsuvat nimellä Farming 4.0. Tätä muutosta vauhdittavat autonomiset koneet, joissa on runsaasti tunnistavia ja prosessoivia piirejä. Nämä koneet keräävät ja analysoivat dataa, jonka perusteella voidaan reaaliaikaisesti tehdä päätöksiä tuottavuuden, tehokkuuden, ympäristökestävyyden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa on kehitetty uuden sukupolven avoimen lähdekoodin lisätyn todellisuuden lasit, OpenAR-M, jotka tekevät AR-teknologiasta aiempaa kevyempää, edullisempaa ja helpommin saavutettavaa.

Nala Renewables käynnistää 50 MW / 100 MWh:n akkuenergiavaraston rakentamisen Kauhavalla. Hankkeessa ovat mukana uusiutuvan energian teknologian johtaja Sungrow sekä rakennusyhtiö KSBR, ja pitkäaikaisesta rahoituksesta vastaa Societe Generale.

Tutkijat Kiinassa ovat kehittäneet kelluvan laitteen, joka muuttaa sadepisaroiden liike-energian sähköksi hyödyntämällä vettä itseään osana sähköpiiriä. Laitetta kutsutaan W-DEG-generaattoriksi.

Tuore Incognin tutkimus paljastaa, että eurooppalaisten mobiililaitteiden kautta kerätään ja siirretään valtavia määriä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin – usein käyttäjien huomaamatta. Tutkimus “How Popular Foreign Mobile Apps Are Quietly Exporting Europeans’ Most Sensitive Personal Data—by Country” analysoi suosituimpia sovelluksia kaikissa EU-maissa ja havaitsi, että suurin osa niistä on ulkomaisten, etenkin yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten teknologiayhtiöiden hallussa.

Autoteollisuus on alkanut tuntea Nexperian toimitusongelmat nahoissaan. Sourceabilityn mukaan Nissan ja Honda ovat jo vähentäneet tuotantoaan Japanissa, kun puolijohdevalmistajan toimitusketjut ovat häiriintyneet Alankomaiden ja Kiinan välisen kiistan seurauksena.

Ensi viikolla Helsingin Messukeskukseen kokoontuu jälleen tuhansia sijoittajia ja kasvuyrityksiä, kun kaksipäiväinen Slush-tapahtuma järjestetään. Tapahtuman taustalla suomalainen startup-ekosysteemi elää historiallisen vahvaa vuotta. Alan yritykset ovat keränneet rahoitusta ennätystahtiin.

Generatiivinen tekoäly on noussut ohjelmistoturvallisuuden uudeksi voimaksi – mutta samalla se on tuonut mukanaan uudenlaisen ongelman. Tekoäly löytyy myös itse keksimiään, olemattomia bugeja.

STMicroelectronics on esitellyt uuden ISM6HG256X -liikeanturin, joka yhdistää samaan koteloon kaksi erillistä kiihtyvyysanturia sekä gyroskoopin. Uutuus kykenee mittaamaan samanaikaisesti sekä pieniä liikkeitä että rajuja iskuja. Tähän perinteiset anturit eivät pysty yhdellä komponentilla.