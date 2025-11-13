DIMECC: Yhdessä ohjelmistoja voi kehittää 600 kertaa nopeammin

Suomi tavoittelee maailman kärkipaikkaa tekoälyn ja ohjelmistokehityksen yhdistämisessä. DIMECC Oy:n ja Tampereen yliopiston GPT Labin vetämä SW4E-ekosysteemi esittelee uuden AI Sandbox -konseptin, joka voi heidän mukaansa tehdä tekoälyvetoisesta ohjelmistokehityksestä jopa 600 kertaa nopeampaa – ja samalla vastuullisempaa.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että yksittäinen koodari kirjoittaisi rivikoodia 600 kertaa nopeammin. “600x” viittaa kokonaisvaltaiseen kehityskulttuurin muutokseen, jossa ohjelmistojen suunnittelu, testaus ja validointi tapahtuvat yhteisessä, tekoälyä hyödyntävässä kokeiluympäristössä.

– Yhteiskehittäminen on ainoa tapa pysyä tekoälyn vauhdissa. Suomella on tähän poikkeuksellisen hyvä lähtökohta: maailmanluokan tutkimus, ketterät yritykset ja luottamukseen perustuva kulttuuri, sanoo professori Pekka Abrahamsson Tampereen yliopiston GPT Labista.

AI Sandbox -ympäristössä suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja julkiset organisaatiot voivat kehittää ja testata tekoälyratkaisuja yhdessä. Alusta tarjoaa valmiit työkalut, datayhteydet ja automaattisen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen EU:n AI-säädösten mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tekoälymallin testaaminen teollisuus- tai palveluympäristössä onnistuu nopeasti ja turvallisesti. Ilman, että yritysten täytyy rakentaa omaa infrastruktuuria tai selvittää pitkiä tietosuoja- ja sopimusprosesseja.

- 600x tarkoittaa, että ideasta testattuun prototyyppiin voidaan edetä sadoissa kokeiluissa samalla ajalla, joka ennen vei yhden. Nopeus syntyy siitä, että esteet poistetaan, Abrahamsson tiivistää.

Prototyyppi toimii jo

AI Sandbox -prototyyppi on jo toteutettu Tampereen yliopiston ja DIMECCin yhteistyönä CSC:n Rahti Cloud -ympäristössä, ja mukana on ollut useita suomalaisia ohjelmistoyrityksiä. Konsepti yhdistää EU:n tekoälyasetuksen mukaisen hallittavuuden avoimeen kokeilukulttuuriin.

DIMECCin SW4E-ekosysteemin johtaja Roope Pajasmaa näkee AI Sandboxin osana Suomen strategista siirtymää kohti tekoälyn aikakautta. - Meillä on verkostot ja osaaminen. Nyt on aika rakentaa yhteinen alusta, joka tekee tekoälykehityksestä nopeampaa ja vaikutuksiltaan suurempaa. Tämä on askel kohti tekoälyn kärkimaata.

AI Sandbox on tällä hetkellä määrittely- ja prototyyppivaiheessa, ja seuraavaksi mukaan kutsutaan yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita rakentamaan alustaa konkreettiseen käyttöön. - Tämä on avoin kutsu kaikille, jotka haluavat olla mukana luomassa Suomeen yhteistä tekoälykehityksen alustaa. Nyt on oikea hetki tarttua mahdollisuuteen, Pajasmaa sanoo.

Taustaa

AI Sandbox on DIMECCin ja Tampereen yliopiston GPT Labin kehittämä osa SW4E (Software for Excellence) -ekosysteemiä. Tavoitteena on luoda EU:n tekoälyasetuksen mukainen, turvallinen ja avoin alusta, joka tekee tekoälyyn pohjautuvasta ohjelmistokehityksestä sekä nopeampaa että vastuullisempaa.