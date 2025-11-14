Kiinalaislehtien mukaan Dongfeng Motor on tuomassa markkinoille kiinteän elektrolyytin akun, jonka energiatiheys nousee jo lukemaan 350 wattituntia kiloa kohti. Jos luvut pitävät paikkansa, kyseessä olisi yksi maailman tehokkaimmista akkukennoista.
Kiinalainen autovalmistaja Dongfeng Motor Corporation kertoo aloittaneensa pilottituotannon uuden sukupolven solid-state-akkujen osalta. Yhtiön mukaan akkujen energiatiheys yltää jopa 350 Wh/kg, mikä tarkoittaa merkittävää hyppäystä nykyisiin litiumioni-kennoihin nähden.
Tiedot perustuvat kiinalaislehdissä ja alan sivustoilla julkaistuihin raportteihin. Niiden mukaan Dongfengin tavoitteena on käynnistää massatuotanto syyskuussa 2026, jolloin akkuja voitaisiin käyttää yhtiön sähköautoissa.
Jos yhtiön ilmoittama energiatiheys toteutuu, se riittäisi yli 1000 kilometrin toimintamatkaan yhdellä latauksella. Nykyiset kaupalliset NMC- ja NCA-kennot yltävät tyypillisesti 240–280 Wh/kg:n energiatiheyteen, joten ero olisi huomattava.
Alan asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että Dongfengin akku ei ole vielä kokonaan kiinteään elektrolyyttiin perustuva, vaan niin sanottu semi-solid-state-versio, jossa osa elektrolyytistä on edelleen nestemäisessä muodossa. Tällöin kyse olisi lähinnä kehitysaskeleesta kohti varsinaista kiinteän elektrolyytin akkua.
Dongfeng ei ole vielä julkaissut virallisia kuvia tai teknisiä tietoja akusta, mutta yhtiö kertoo rakentaneensa oman, täysin hallitun toimitusketjun solid-state-kennojen valmistukseen.
Jos projekti etenee suunnitellusti, Kiina voi nousta ensimmäisten joukossa markkinoille akulla, joka yhdistää korkean energiatiheyden ja paremman turvallisuuden.