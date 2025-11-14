Kiinalaislehtien mukaan Dongfeng Motor on tuomassa markkinoille kiinteän elektrolyytin akun, jonka energiatiheys nousee jo lukemaan 350 wattituntia kiloa kohti. Jos luvut pitävät paikkansa, kyseessä olisi yksi maailman tehokkaimmista akkukennoista.

Autoteollisuuden tutkamarkkinat ovat siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa Kiina on ottamassa johtavan roolin sekä järjestelmä- että piiritasolla. Yole Groupin tuore Automotive Radar 2025 -raportti ennustaa, että maan oma teollisuus nousee seuraavien vuosien aikana merkittäväksi tekijäksi tutkateknologian kehityksessä.

OnePlussan tuore lippulaivamalli OnePlus 15 on saapunut markkinoille, mutta sen myynti Yhdysvalloissa on joutunut odottamattomalle tauolle. Syynä ei ole tekninen ongelma tai logistiikkaviive, vaan maan hallinnon osittainen sulku, joka on pysäyttänyt viranomaisten normaalin toiminnan.

Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius on valittu Vuoden turvallisuusjohtajaksi 2025. Hänet palkittiin pitkäjänteisestä työstään suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisen edistämiseksi.

OnePlus lupaa suorituskyvylle uutta tasoa uusimmalla lippulaivallaa ja Geekbench-lukemat tukevat väitettä. Lopullinen totuus selviää vasta pidemmässä käytössä, mutta ensituntuma on selvä: OnePlus 15 on tällä hetkellä yksi markkinoiden nopeimmista ja kokonaisuutena vakuuttavimmista Android-puhelimista.

Suomi tavoittelee maailman kärkipaikkaa tekoälyn ja ohjelmistokehityksen yhdistämisessä. DIMECC Oy:n ja Tampereen yliopiston GPT Labin vetämä SW4E-ekosysteemi esittelee uuden AI Sandbox -konseptin, joka voi heidän mukaansa tehdä tekoälyvetoisesta ohjelmistokehityksestä jopa 600 kertaa nopeampaa – ja samalla vastuullisempaa.

Autoteollisuuden siirtyessä kohti zonal-arkkitehtuuria Ethernet valtaa nopeasti alaa ajoneuvojen sisäisessä tietoliikenteessä. Uusimpana askelena tähän suuntaan Microchip Technology on julkistanut LAN866x-piiriperheen, joka tuo 10BASE-T1S Ethernetin aivan auton reunalaitteisiin kuten antureihin, valoihin ja erilaisiin toimilaitteisiin.

STMicroelectronics on julkaissut uuden e-fuse-tekniikkaan perustuvan älykkään sulakeohjaimen, joka suojaa auton sähköjärjestelmää jopa kymmenen kertaa perinteistä sulaketta nopeammin.

Amazon Web Servicesin (AWS) laaja verkkohäiriö pysäytti lokakuussa suuren osan internetistä ja aiheutti satojen miljoonien, jopa miljardien dollarien menetykset ympäri maailmaa. Häiriön taustalla oli tietotekniikkaprofessorin mukaan todennäköisesti pieni koodivirhe, joka levisi automaation kautta valtavaan infrastruktuuriin.

Synaptics ja Qualcomm yhdistävät voimansa kehittääkseen salasanattomia tunnistautumisratkaisuja tekoälyä hyödyntäville PC-laitteille ja mobiililaitteille. Yhteistyö tähtää erityisesti salasanattomaan kirjautumiseen eli passwordless authentication -ratkaisuihin, joissa käyttäjän tunnistus tapahtuu biometrisesti ilman salasanaa.

Nokia on esitellyt uuden sukupolven datakeskuskytkimiä, jotka tuplaavat suorituskyvyn ja tuovat tekoälyn osaksi verkkojen hallintaa. Uudet 7220 IXR-H6 -kytkimet yltävät jopa 102,4 terabitin sekuntinopeuteen ja tukevat 1,6 terabitin Ethernet-liitäntöjä, mikä vastaa kasvaviin tekoälylaskennan ja agenttipohjaisten AI-sovellusten asettamiin vaatimuksiin.

Cybernewsin toimittaja Ernestas Naprys halusi yksinkertaistaa ja suojata kotiverkkonsa: käyttää HTTPS-salausta ja omia verkkotunnuksia, jotta palvelut kuten pfSense, TrueNAS ja Plex olisivat turvallisemmin saavutettavissa. Apua hän haki tekoälyavustajilta eli ChatGPT:ltä, Gemini Prolta ja Claude 4.5:ltä.

Monashin yliopiston ja RMIT-yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen grafeenipohjaisen superkondensaattorin, joka yhdistää korkean energian ja tehotiheyden poikkeuksellisen pieneen kokoon. Uusi rakenne voi mullistaa pienten ja tehokkaiden energialähteiden kehityksen esimerkiksi kannettaviin laitteisiin, sähköajoneuvoihin ja IoT-sovelluksiin.

Yle, Nokia ja Digita ovat testanneet, miten 5G-privaattiverkko soveltuu televisiotuotantoon. Kokeilu toteutettiin Elämäni Biisi -ohjelman yhteydessä, jossa perinteisen kaapeliyhteyden rinnalle tuotiin langaton kamera. Kamera siirsi kuvaa 5G-verkon yli suoraan studion monitorointiin ja tallennukseen.

Renesas Electronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kuudennen sukupolven rekisterikellopiirin (Registered Clock Driver, RCD) DDR5-palvelinmuistimoduuleille. Uusi piiri nostaa DRAM-muistien datansiirtonopeuden ennätykselliseen 9600 megasiirtoon sekunnissa (MT/s), mikä on noin kymmenen prosenttia nopeampi kuin edeltävä, 8800 megasiirtoon sekunnissa yltänyt Gen5-versio.

Suomalaisorganisaatioihin kohdistuu keskimäärin 787 kyberhyökkäystä viikossa, selviää Check Point Software Technologiesin tuoreesta Global Threat Intelligence -raportista. Määrä on 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta Suomi pysyy edelleen aktiivisena kohteena maailmanlaajuisessa kyberuhkien kentässä.

Eteläkorealainen muistijätti SK hynix valmistautuu ottamaan ison askeleen NAND-markkinoilla. DealSiten mukaan yhtiö aikoo aloittaa 321-kerroksisen QLC (Quad-Level Cell) NAND -muistin toimitukset vuoden 2026 jälkipuoliskolla. Samalla yhtiö pyrkii kasvattamaan NAND-liiketoimintansa osuutta, jota on aiemmin pidetty DRAM-muistiin nähden toissijaisena segmenttinä.

Maanviljely on parhaillaan suuren teknisen murroksen keskellä, jota jotkut kutsuvat nimellä Farming 4.0. Tätä muutosta vauhdittavat autonomiset koneet, joissa on runsaasti tunnistavia ja prosessoivia piirejä. Nämä koneet keräävät ja analysoivat dataa, jonka perusteella voidaan reaaliaikaisesti tehdä päätöksiä tuottavuuden, tehokkuuden, ympäristökestävyyden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa on kehitetty uuden sukupolven avoimen lähdekoodin lisätyn todellisuuden lasit, OpenAR-M, jotka tekevät AR-teknologiasta aiempaa kevyempää, edullisempaa ja helpommin saavutettavaa.

Nala Renewables käynnistää 50 MW / 100 MWh:n akkuenergiavaraston rakentamisen Kauhavalla. Hankkeessa ovat mukana uusiutuvan energian teknologian johtaja Sungrow sekä rakennusyhtiö KSBR, ja pitkäaikaisesta rahoituksesta vastaa Societe Generale.