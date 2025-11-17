Qualcomm aikoo ajaa Intelin pois teollisuustietokoneista

Qualcomm laajentaa aggressiivisesti teollisuus-PC-markkinoille uudella Dragonwing IQ-X -prosessorisarjallaan, joka on yhtiön ensimmäinen täysiverinen yritys murtaa Intelin pitkäaikainen johtoasema teollisuuslaitteiden suorittimissa.

Uutuus on suunnattu suoraan samoihin kohteisiin, joissa Intelin x86-prosessorit ovat hallinneet vuosikymmeniä. Näitä ovat esimerkiksi PLC-ohjaimet, paneeli-PC:t, perinteisemmät box-PC:t ja teolliset edge-ohjaimet.

Dragonwing IQ-X tuo Qualcommin Oryon-ytimet ja 4 nanometrin tekniikalla valmistetun prosessorin Windows 11 IoT Enterprise LTSC -ympäristöön – ratkaisu, jota juuri mikään muu Arm-valmistaja ei ole kyennyt tarjoamaan. Täysimittainen Windows-tuki on merkittävä, sillä teollisuuden PC-markkina on käytännössä rakentunut Intelin ympärille. Uudet prosessorit on lisäksi toteutettu yleisiin COM-moduuliformaatteihin, jolloin ne voidaan asentaa suoraan samoille korteille, joilla Intelin prosessoreita on käytetty.

Qualcommin mukaan IQ-X tarjoaa parhaaseen luokkaan yltävän yhden ja monen ytimen suorituskyvyn, mikä tekee siitä ensimmäisen Arm-prosessorin, jonka yhtiö näkee todellisena vaihtoehtona Intelin Core-, Atom- ja Xeon E -sarjoille teollisuuskäytössä. Suorituskykyä täydentää jopa 45 TOPSin NPU, joka tuo AI-kiihdytyksen suoraan teollisuus-PC:n sisään ilman erillisiä moduuleja. Ratkaisun kohteita ovat esimerkiksi konenäkö, kunnonvalvonta ja automaation laaduntarkastus.

Dragonwing IQ-X on suunniteltu teollisuudelle tyypillisiin äärilämpötiloihin (–40…105 °C), ja se tarjoaa pitkän elinkaarituen, laajan väylävalikoiman sekä yhteensopivuuden keskeisten teollisuusohjelmistojen kuten CODESYSin ja EtherCATin kanssa. Qualcomm kertoo tukevansa myös Qt-alustoja ja AI-kehitystä omalla ohjelmistopinollaan.

Alan suurimmat IPC-valmistajat ovat lähteneet mukaan heti alusta alkaen. Advantech, congatec, NEXCOM, Portwell, SECO ja Tria aikovat julkaista ensimmäiset Dragonwing-pohjaiset tuotteensa lähikuukausina. Tämä on poikkeuksellisen merkittävä liike, sillä nämä yritykset ovat perinteisesti rakentaneet ratkaisunsa lähes yksinomaan Intelin alustoille.

Qualcommin tulkitaan näin siirtävän Arm-arkkitehtuurin ensimmäistä kertaa täysipainoiseen teollisuuden PC-luokkaan. Jos suorituskyky ja Windows-tuki osoittautuvat markkinoilla toimiviksi, edessä voi olla suurin muutos IPC-prosessoreissa vuosikymmeneen – ja Intel saa ensimmäistä kertaa vakavan haastajan omalta kotikentältään.