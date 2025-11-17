Silicon Motion on esitellyt uuden SM8388-ohjaimen, joka tuo PCIe Gen5 -tason suorituskyvyn datakeskusten suurikapasiteettisiin Nearline-SSD-levyihin selvästi aiempaa pienemmällä tehonkulutuksella. Yrityksen mukaan ohjain kykenee tarjoamaan jopa 14,4 gigatavun sekventiaalisen lukunopeuden alle viiden watin tehonkulutuksella, mikä tekee siitä yhden luokkansa energiatehokkaimmista ratkaisuista.

IAR ja RISC-V-ekosysteemiä kokoava Quintauris aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on viedä avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttöä kohti auton kaikkein vaativimpia ja turvallisuuskriittisiä reaaliaikatoimintoja. Yhteistyö tuo IAR:n sertifioidun kehitysalustan osaksi Quintauriksen RT-Europa-viitearkkitehtuuria, jota käytetään tulevien RISC-V-pohjaisten ajoneuvojen ohjaimien ohjelmistokehityksessä.

Qualcomm laajentaa aggressiivisesti teollisuus-PC-markkinoille uudella Dragonwing IQ-X -prosessorisarjallaan, joka on yhtiön ensimmäinen täysiverinen yritys murtaa Intelin pitkäaikainen johtoasema teollisuuslaitteiden suorittimissa.

Nokia on saanut merkittävän kolmen vuoden sopimuksen Telecom Italian (TIM) 5G-verkon laajentamisesta ja modernisoinnista. Kyseessä on tarjouskilpailu, jonka Nokia voitti ja jonka myötä yhtiö kasvattaa markkinaosuuttaan yhdessä Euroopan suurimmista mobiilimarkkinoista.

Analog Devices haluaa tehdä sulautetun tekoälyn kehityksestä huomattavasti suoraviivaisempaa. Yhtiö julkaisi CodeFusion Studio 2.0 -alustan, joka kokoaa mallin tuonnista laitteelle vientiin tarvittavat työkalut yhteen ja samaan kehitysympäristöön. Uusi versio vähentää työkaluketjujen sirpaloitumista ja tarjoaa yhtenäisen tavan tuoda tekoäly ADI:n mikrokontrollereille, DSP-prosessoreille ja muille heterogeenisille ohjainalustoille.

OnePlus on toteuttanut uudessa OnePlus 15 -huippumallissaan ratkaisun, jota älypuhelimissa ei juuri nähdä. Laitteen Wi-Fi 7 -toteutus ei perustu pelkästään Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiirin integroituihin radioihin, vaan OnePlus on lisännyt kokonaisuuden rinnalle oman, reititintason RF-etupään. Tämä tarkoittaa erillistä PA/LNA-moduulia (Power Amplifier / Low Noise Amplifier), joka vahvistaa lähetystä ja parantaa vastaanoton herkkyyttä – tyypillinen rakenne nykyaikaisissa Wi-Fi 6/7 -reitittimissä, mutta harvinainen älypuhelimissa.

Rohde & Schwarz ja Samsung ovat ensimmäiset, jotka ovat validoineet satelliittien kautta kolmena 5G- eli NR-NTN-verkon (Non-Terrestrial Network) testit kaikissa kolmessa 3GPP:n määrittelemässä kategoriassa (RF eli radiotaajuus-, RRM- eli radioresurssi- ja PCT- eli protokollatestaus). Validointi vie satelliittipohjaisen 5G:n askeleen lähemmäs kaupallista käyttöönottoa.

Vielä ehdit osallistua marraskuun alussa ilmestyneen ETNdigi-lehden lukijakisaan. Lue lehti, valitse mielestäsi paras artikkeli ja postaa vastauksesi osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Vastannaiden kesken arvotaan OnePlus Nord 5CE -älypuhelin. Tämä kisa päätyy marraskuun lopussa.

TDK-Lambdan i7A -sarjan uudet ei-erotetut buck-muuntimet eli hakkuritehonlähteet tuottavat jopa 1000 wattia ja 80 ampeerin virran. Teho on peräti 82 prosenttia enemmän kuin aiemmissa sarjan malleissa. Koko on edelleen 1/16-brick eli noin 3,3 × 2,3 × 1,3 senttimetriä. TDK:n mukaan kyseessä on sen historian tehokkain 1/16-brick-muunnin

Kiinalaislehtien mukaan Dongfeng Motor on tuomassa markkinoille kiinteän elektrolyytin akun, jonka energiatiheys nousee jo lukemaan 350 wattituntia kiloa kohti. Jos luvut pitävät paikkansa, kyseessä olisi yksi maailman tehokkaimmista akkukennoista.

Autoteollisuuden tutkamarkkinat ovat siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa Kiina on ottamassa johtavan roolin sekä järjestelmä- että piiritasolla. Yole Groupin tuore Automotive Radar 2025 -raportti ennustaa, että maan oma teollisuus nousee seuraavien vuosien aikana merkittäväksi tekijäksi tutkateknologian kehityksessä.

OnePlussan tuore lippulaivamalli OnePlus 15 on saapunut markkinoille, mutta sen myynti Yhdysvalloissa on joutunut odottamattomalle tauolle. Syynä ei ole tekninen ongelma tai logistiikkaviive, vaan maan hallinnon osittainen sulku, joka on pysäyttänyt viranomaisten normaalin toiminnan.

Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius on valittu Vuoden turvallisuusjohtajaksi 2025. Hänet palkittiin pitkäjänteisestä työstään suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisen edistämiseksi.

OnePlus lupaa suorituskyvylle uutta tasoa uusimmalla lippulaivallaa ja Geekbench-lukemat tukevat väitettä. Lopullinen totuus selviää vasta pidemmässä käytössä, mutta ensituntuma on selvä: OnePlus 15 on tällä hetkellä yksi markkinoiden nopeimmista ja kokonaisuutena vakuuttavimmista Android-puhelimista.

Suomi tavoittelee maailman kärkipaikkaa tekoälyn ja ohjelmistokehityksen yhdistämisessä. DIMECC Oy:n ja Tampereen yliopiston GPT Labin vetämä SW4E-ekosysteemi esittelee uuden AI Sandbox -konseptin, joka voi heidän mukaansa tehdä tekoälyvetoisesta ohjelmistokehityksestä jopa 600 kertaa nopeampaa – ja samalla vastuullisempaa.

Autoteollisuuden siirtyessä kohti zonal-arkkitehtuuria Ethernet valtaa nopeasti alaa ajoneuvojen sisäisessä tietoliikenteessä. Uusimpana askelena tähän suuntaan Microchip Technology on julkistanut LAN866x-piiriperheen, joka tuo 10BASE-T1S Ethernetin aivan auton reunalaitteisiin kuten antureihin, valoihin ja erilaisiin toimilaitteisiin.

STMicroelectronics on julkaissut uuden e-fuse-tekniikkaan perustuvan älykkään sulakeohjaimen, joka suojaa auton sähköjärjestelmää jopa kymmenen kertaa perinteistä sulaketta nopeammin.

Amazon Web Servicesin (AWS) laaja verkkohäiriö pysäytti lokakuussa suuren osan internetistä ja aiheutti satojen miljoonien, jopa miljardien dollarien menetykset ympäri maailmaa. Häiriön taustalla oli tietotekniikkaprofessorin mukaan todennäköisesti pieni koodivirhe, joka levisi automaation kautta valtavaan infrastruktuuriin.

Synaptics ja Qualcomm yhdistävät voimansa kehittääkseen salasanattomia tunnistautumisratkaisuja tekoälyä hyödyntäville PC-laitteille ja mobiililaitteille. Yhteistyö tähtää erityisesti salasanattomaan kirjautumiseen eli passwordless authentication -ratkaisuihin, joissa käyttäjän tunnistus tapahtuu biometrisesti ilman salasanaa.

Nokia on esitellyt uuden sukupolven datakeskuskytkimiä, jotka tuplaavat suorituskyvyn ja tuovat tekoälyn osaksi verkkojen hallintaa. Uudet 7220 IXR-H6 -kytkimet yltävät jopa 102,4 terabitin sekuntinopeuteen ja tukevat 1,6 terabitin Ethernet-liitäntöjä, mikä vastaa kasvaviin tekoälylaskennan ja agenttipohjaisten AI-sovellusten asettamiin vaatimuksiin.