IAR ja RISC-V-ekosysteemiä kokoava Quintauris aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on viedä avoimen RISC-V-arkkitehtuurin käyttöä kohti auton kaikkein vaativimpia ja turvallisuuskriittisiä reaaliaikatoimintoja. Yhteistyö tuo IAR:n sertifioidun kehitysalustan osaksi Quintauriksen RT-Europa-viitearkkitehtuuria, jota käytetään tulevien RISC-V-pohjaisten ajoneuvojen ohjaimien ohjelmistokehityksessä.
Reaaliaikaisia prosessoreja tarvitaan auton ohjauksessa esimerkiksi jarrujen, voimansiirron, akunhallinnan ja ADAS-toimintojen kaltaisissa järjestelmissä. Näissä sovelluksissa ohjelmiston on täytettävä tiukat ISO 26262 -turvallisuusvaatimukset, minkä vuoksi sertifioidut työkalut ovat keskeinen osa kehitysketjua.
IAR:n työkaluvalikoima tuo RISC-V-alustalle juuri tätä. Ne sisältävät valmiiksi auditointia varten testatun kääntäjän, sekä mahdollisuuden laajentaa myöhemmin automatisoituihin build-ratkaisuihin, syvälliseen debuggaamiseen ja testaukseen.
Sekä IAR että Quintauris korostavat yhteistyön tavoitteena olevan paitsi kehityksen yksinkertaistaminen, myös RISC-V:n kypsyminen vaihtoehdoksi perinteisesti suljetuille arkkitehtuureille. Yhtiöiden mukaan yhtenäinen ohjelmistoalusta auttaa valmistajia skaalaamaan tuotteita ja varmistamaan järjestelmien ennakoitavan käyttäytymisen turvallisuustasosta riippumatta.
Quintauriksen taustalla on joukko merkittäviä puolijohdevalmistajia, kuten Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm ja STMicroelectronics. Kumppaneiden mukaan yhteistyö IAR:n kanssa vie RISC-V-ekosysteemiä kohti seuraavaa kehitysvaihetta, jossa avoin arkkitehtuuri voi jatkossa ohjata myös auton kaikkein kriittisimpiä toimintoja.