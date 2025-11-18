Tekoälyn nopea kasvu johtaa datakeskusten sähkönkulutuksen jyrkkään nousuun, varoittaa Gartner tuoreessa analyysissaan. Yhtiön mukaan datakeskukset kuluttavat vuonna 2025 yhteensä 448 terawattituntia sähköä, mutta määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä 980 terawattituntiin. Kasvua kiihdyttää ennen kaikkea AI-laskenta, joka lisää energiantarvetta huomattavasti nopeammin kuin perinteinen IT-kuorma.
Gartnerin tutkimusjohtaja Linglan Wangin mukaan erityisesti tekoälyyn optimoidut palvelimet muodostuvat keskeiseksi haasteeksi energiankulutuksen hallinnassa. Niiden sähkön käyttö viisinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä 93 terawattitunnista peräti 432 terawattituntiin. Vuonna 2030 AI-palvelimet vievät jo 44 prosenttia kaikesta datakeskusten kuluttamasta sähköstä ja vastaavat 64 prosentista kulutuksen lisäyksestä.
Alueellisesti kasvu painottuu Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, jotka muodostavat kaksi kolmasosaa maailman datakeskussähkön kysynnästä. Gartnerin mukaan Kiina on jonkin verran paremmassa asemassa energiatehokkaampien palvelinten ja suunnitelmallisemman kapasiteettirakentamisen ansiosta. Yhdysvalloissa datakeskusten osuus kokonaiskulutuksesta kohoaa 4 prosentista 7,8 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Euroopassa nousu on maltillisempi, mutta silti selvästi havaittava: 2,7 prosentista 5 prosenttiin.
Kasvava sähkön tarve pakottaa datakeskustoimijat etsimään uusia ratkaisuja energiansaannin turvaamiseksi. Gartner arvioi, että nykyinen malli, jossa valtaosa varavoimasta perustuu fossiilisiin polttoaineisiin, ei ole pitkällä aikavälillä kestävällä pohjalla. Vaihtoehtoiset ”puhdasta sähköä” tarjoavat teknologiat kuten vihreä vety, geoterminen energia ja pienet modulaariset ydinreaktorit ovat vasta nousemassa, mutta Gartner ennustaa niiden tulevan datakeskusten mikroverkoissa käyttökelpoisiksi tämän vuosikymmenen loppupuolella.
Lyhyellä aikavälillä luotettavimmaksi ratkaisuksi nousee kuitenkin maakaasu, joka säilyy datakeskusten pääasiallisena energialähteenä toistaiseksi. Gartnerin analyytikko Tony Harvey ennakoi samalla merkittävää kasvua akkupohjaisissa energian varastointijärjestelmissä. BESS-teknologian odotetaan yleistyvän nopeasti tasoittamaan aurinko- ja tuulivoiman vaihtelua datakeskusten omissa mikroverkoissa.
Gartnerin viesti on selvä: tekoälyn vaatiman laskentatehon kasvu ajaa teollisuutta kohti energiakattoa. Laskentakapasiteetin rakentaminen ei ole jatkossa kiinni vain prosessoreista tai jäähdytyksestä, vaan yhä useammin sähköverkkojen rajallisesta kapasiteetista ja puhtaan energian saatavuudesta. Datakeskusten kilpailukyky ratkaistaan tulevina vuosina yhtä paljon energiatehokkuudella kuin laskentateholla.