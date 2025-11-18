STMicroelectronics on esitellyt tähän asti tehokkaimman 32-bittisen mikro-ohjaimensa. Uusi STM32V8 on maailman ensimmäinen 18 nanometrin FD-SOI-prosessilla valmistettu MCU-piiri, ja se vie ohjainpiirien suorituskyvyn uuden luokan puolelle. Itse asiassa jo lähelle sovellusprosessoreiden suorituskykyä, mutta MCU-arkkitehtuurin determinismillä ja tehonkulutuksella.
ST:n yleiskäyttöisten mikro-ohjaimien divisioonaa johtava Patrick Aidoune kuvaa uudistusta selväksi teknologiaharppaukseksi. 18 nm -prosessi kehitettiin yhdessä Samsungin kanssa, ja se yhdistyy Cortex-M85-ytimen sekä uuden PCM-muistin kanssa. PCM tarjoaa jopa 2,5 kertaa perinteistä sulautettua flashia tiheämmän solurakenteen, ja FD-SOI:n säteilykesto tekee piiristä poikkeuksellisen luotettavan vaativissa ympäristöissä.
Tämä näkyy myös ensimmäisissä asiakkaissa. SpaceX käyttää STM32V8-piirejä Starlink-satelliittien laserlinkkijärjestelmässä, joka edellyttää nopeaa ohjauselektroniikkaa matalan kiertoradan säteily-ympäristössä. ST:n mukaan juuri FD-SOI-prosessin säteilynsieto ja PCM-muistin tiheys olivat ratkaisevia tekijöitä SpaceXin valinnassa.
Suorituskyvyn osalta harppaus on poikkeuksellinen. Cortex-M85-ytimellä STM32V8 yltää 800 megahertsin kellotaajuuteen, ja erityisesti koneoppimisteho nousee Aidounen mukaan 300–400 prosenttia verrattuna ST:n aiempaan 28 nm:n sukupolveen. Tämä mahdollistaa esimerkiksi teollisen sensorifuusion, kuvankäsittelyn ja moottoriohjauksen aiempaa raskaammat algoritmit ilman sovellusprosessorin lisäkustannuksia ja tehonkulutusta.
Uutuus on myös ST:n AI-kehitystyökalujen kannalta tärkeä julkaisu. Yhtiö laajensi samalla STM32 AI Model Zoo -kirjastoaan, joka tarjoaa valmiita, MCU-optimoituja neuroverkkomalleja. Näin V8-piirin laskentatehoa voidaan hyödyntää suoraan sulautetussa ML-ajossa ilman ulkoista laskentapiiriä.
Huomionarvoista on myös se, mitä piirissä ei ole: STM32V8 ei sisällä lainkaan langattomia radio-IP-lohkoja. ST korostaa, että kyseessä on teollisuusluokan MCU, joka on tarkoitettu yhdistettäväksi erillisiin 2,4/5/6 GHz radiopiireihin tai teollisuuden johtaviin langallisiin väyliin, kuten 1 Gb Ethernetiin ja FD-CANiin.
STM32V8 on jo valittujen asiakkaiden varhaisessa käytössä, ja ensimmäiset OEM-toimitukset alkavat vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Piiri tulee osaksi tuttua STM32-kehitysekosysteemiä Nucleo- ja Discovery-korteilla sekä STM32Cube-ohjelmistotyökaluilla.