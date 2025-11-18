Kontron tuo teollisuus-PC-markkinoille merkittävän päivityksen, kun yhtiö lisää Intelin uuden Core Series 2 -prosessorisukupolven tuen kaikkiin nykyisiin ATX-, µATX- ja Mini-ITX-emolevyilleen. Päivitys toteutetaan BIOS-päivityksenä, joka tulee saataville marraskuussa 2025. Ratkaisu nostaa koko laajan tuoteperheen suorituskyvyn suoraan Intelin uusimman Bartlett Lake -arkkitehtuurin tasolle.
Intel Core Series 2 tarjoaa jopa 24 ydintä (8 suorituskyky- ja 16 tehokkuusydintä), korkeammat kellotaajuudet ja parannetun energiatehokkuuden. Monisäikeisessä kuormassa suorituskykykasvu voi nousta 30–40 prosenttiin verrattuna edellisiin 12.–14. sukupolven Core-prosessoreihin. Yksisäikeisessä laskennassa lisäys on maltillisempi, noin 10–20 prosenttia. Kontronin mukaan tämä näkyy erityisesti AI-pohjaisissa ja reaaliaikaisissa sovelluksissa, joita yhä useampi teollisuusasiakas hyödyntää automaatiossa, valvonnassa ja mittausjärjestelmissä.
Kontronin ratkaisu on poikkeuksellinen siksi, että se tarjoaa Series 2 -tuen koko tuotevalikoimalle yhdellä kertaa. Asiakkaat voivat päivittää prosessorin ilman, että laitealustaa tai sertifioituja kortteja tarvitsee vaihtaa. Teollisuuspuolella, jossa käyttöiät ovat pitkiä ja hyväksyntäprosessit hitaita, tämä on selvä kilpailuetu.
Päivityksen myötä Kontron vahvistaa Intel-pohjaisen embedded-ekosysteemin asemaa tilanteessa, jossa markkinoille on tulossa uusia haastajia – erityisesti Qualcommin Arm-pohjaiset Dragonwing-teollisuusprosessorit. Dragonwing korostaa energiatehokkuutta ja integroitua AI-laskentaa, mutta monet teollisuuden sovellukset nojaavat yhä x86-arkkitehtuurin liitäntöihin, determinismiin, Windows-yhteensopivuuteen ja pitkään elinkaareen. Kontronin Series 2 -tuki antaa tälle leirille selkeän suorituskykypäivityksen.
Embedded-markkinan kannalta kyse onkin laajemmasta kehityksestä: AI-laskenta ja reaaliaikainen data-analytiikka siirtyvät vauhdilla lähemmäs reunaa, ja korttitietokoneilta vaaditaan yhä enemmän rinnakkaista suorituskykyä sekä tehokkaampaa muistiväylää ja I/O-kaistaa. Intelin Series 2 tuo näihin tarpeisiin lisää ydinmäärää, DDR5-nopeuksia ja PCIe 5.0 -kaistaa, mikä helpottaa esimerkiksi videoanalytiikan, konenäön, inferenssikuormien ja TSN-pohjaisen tehdasautomaation toteutuksia.
Kontronin päivitys onkin käytännössä viesti teollisuusasiakkaille: x86-alustaa ei tarvitse vaihtaa, vaikka vaatimukset kasvavat. Series 2-tuen myötä sama tuoteperhe voi palvella seuraavan käyttösyklin ajan – ja se pitää Intel-arkkitehtuurin tiukasti mukana kilpailussa Arm-pohjaisia edge-prosessoreita vastaan.
