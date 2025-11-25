Ruotsalainen Percepio laajentaa sulautettujen järjestelmien observointia uudelle tasolle Detect 2025.2 -julkaisulla, jonka tärkein uutuus on TaskMonitor-ominaisuus, joka tekee laiteohjelmiston jäätymiset ja kuormituspiikit vihdoin näkyviksi. Työkalu seuraa jokaisen säikeen CPU-käyttöä ja tallentaa automaattisesti lyhyen jälkiä jättävän trace-datan aina, kun järjestelmä käyttäytyy odottamattomasti. Näin kehittäjät saavat talteen myös ne virheet, jotka yleensä katoavat virran katkaisun myötä.
Detect toimii kuin “turvakamera firmwaren sisällä”: se seuraa sovellusta koko ajan, mutta tallentaa dataa vain poikkeustilanteista. TaskMonitorin ansiosta jäätymisiä, säie-starvaatioita, deadlockeja ja ajoituspoikkeamia voidaan analysoida jälkikäteen Tracealyzer-työkalussa, vaikka ongelma tapahtuisi vain kerran pitkän kenttätestin aikana.
Uusi versio tuo vahvaa tukea myös Armv8-M -ohjaimille, kuten Cortex-M33:lle. Percepio on laajentanut CrashCatcher-kirjastoa, joka osaa nyt käsitellä Armv8-M:n laitteistopohjaista pino-ylivuotovalvontaa ja tuottaa aiempaa kompaktimpia core dump -tiedostoja. Minimissään tallenne vie vain 332 tavua, mikä mahdollistaa nopean kaappauksen ja siirron rajatuilla resursseilla toimivissa laitteissa.
Detect 2025.2 tarjoaa lisäksi syvemmän integraation IAR Embedded Workbenchiin. ITM/SWO-pohjainen loggeri mahdollistaa varoitusten ja trace-katkelmien siirron millisekunneissa ilman, että laitetta tarvitsee pysäyttää. Percepio nostaa esiin myös mahdollisuuden yhdistää Detect IAR C-Runin kanssa, jolloin voidaan valvoa samanaikaisesti sekä säikeiden välistä ajoituskäyttäytymistä että yksittäisen säikeen muistivirheitä.
Percepio Detect on kehitetty etenkin tilanteisiin, joissa ongelmat ilmenevät irrallaan debuggerista ja toistuvat vain satunnaisesti – esimerkiksi laitteissa, jotka ovat kuukausia tai vuosia kentällä. Docker-pohjainen, itse isännöitävä alusta takaa, että laite- ja sovellustason data pysyy organisaation omissa käsissä.
Detect 2025.2 on saatavilla heti FreeRTOS-järjestelmiin, ja tuki Zephyrille sekä Embedded Linuxille on jo kehityksessä. Uudet demot ja koodiesimerkit löytyvät Percepion GitHubista.