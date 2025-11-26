Vielä puoli vuotta sitten saksalainen congatec ei halunnut julkisesti kertoa, milloin heidän valikoimansa täydentyisi Qualcommin Arm-prosessoreilla. Nyt ensimmäinen kortti on julkaistu ja kyseessä on erittäin suorituskykyinen minikokoinen COM-HPC-korttitietokone.

Mordor Intelligencen tuoreen analyysin mukaan 5G New Radio -markkina kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana suorastaan poikkeuksellisen nopeasti. Vuonna 2025 markkinan koko on arviolta 49,9 miljardia dollaria, mutta vuoteen 2030 mennessä arvo nousee jo 153,7 miljardiin dollariin. Se merkitsee yli 25 prosentin vuotuista kasvua ja markkinan kolminkertaistumista vain viidessä vuodessa.

Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto USPTO harkitsee merkittävää muutosta patenttimaksujen rakenteeseen. Perinteisten kiinteiden maksujen sijaan virasto voisi siirtyä malliin, jossa maksut sidottaisiin patentin arvioituun “arvoon”. Ajatus on herättänyt laajaa kritiikkiä teknologiayrityksissä – etenkin puolijohdeteollisuudessa, jonka patenttiportfoliot ovat suuria ja monimutkaisia.

Elektroniikkakomponenttien jakelujätti DigiKey on tuonut tarjolle työkalun, joka vie virtalähteiden räätälöinnin uudelle tasolle. Yhtiö esitteli teollisuuden ensimmäiseksi nimeämänsä verkkokonfiguraattorin, jonka avulla suunnittelijat voivat määritellä monilähtöisen teholähteen ominaisuudet vapaasti ja tilata valmiin kokonaisuuden suoraan verkosta.

Maailmassa on yli 400 miljoonaa dieselajoneuvoa, jotka ovat kiistatta iso ympäristöongelma. Ongelmaan voisi kuitenkin olla yllättävän helppo ratkaisu: veden sekoittaminen polttoaineen sekaan.

Uusin TrendForcen markkina-analyysi osoittaa, että Kiinan BYD jatkaa maailman suurimpana sähköautomyyjänä vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Globaalit uuden energian ajoneuvojen (NEV) myynnit kasvoivat heinä–syyskuussa peräti 31 prosenttia vuodentakaisesta, yhteensä 5,39 miljoonaan autoon. Kasvusta suurimman osuuden veivät täyssähköautot (BEV), joita myytiin 3,71 miljoonaa kappaletta – huimat 48 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Qualcomm laajentaa lippulaivapiiriensä valikoimaa tuomalla markkinoille uuden Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirin. Kyse on käytännössä kevyemmästä premium-mallistosta, joka asettuu yhtiön uuden huippumallin, Snapdragon 8 Elite Gen 5:n, alapuolelle. Ratkaisu antaa valmistajille mahdollisuuden rakentaa edullisempia ”lippulaivakokemuksia” ilman Elite-sarjan korkeinta hintaa ja teholuokkaa.

VTT:n vetämä EPheS-tutkimushanke kehittää uuden sukupolven fotoniikkaratkaisuja, joiden avulla kaasuja ja materiaaleja voidaan tunnistaa aiempaa pienemmillä, edullisemmilla ja ekologisemmilla antureilla. Hankkeessa yhdistetään metalinsseihin perustuva metaoptiikka ja MEMS-teknologia, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan rakentaa spektrikuvantamisen ja kaasunmittauksen järjestelmiä teollisuuden ja lääketieteen tarpeisiin.

Ruotsalainen Percepio laajentaa sulautettujen järjestelmien observointia uudelle tasolle Detect 2025.2 -julkaisulla, jonka tärkein uutuus on TaskMonitor-ominaisuus, joka tekee laiteohjelmiston jäätymiset ja kuormituspiikit vihdoin näkyviksi. Työkalu seuraa jokaisen säikeen CPU-käyttöä ja tallentaa automaattisesti lyhyen jälkiä jättävän trace-datan aina, kun järjestelmä käyttäytyy odottamattomasti. Näin kehittäjät saavat talteen myös ne virheet, jotka yleensä katoavat virran katkaisun myötä.

STMicroelectronics on esitellyt ensimmäisen NFC-piirin, joka tukee uutta Matter 1.5 -standardia ja mahdollistaa älykotilaitteiden liittämisen verkkoon yksinkertaisella hipaisulla. Uusi ST25DA-C on markkinoiden ensimmäinen kaupallinen ratkaisu, joka hyödyntää standardiin lisättyä NFC-pohjaista tap-to-pair -komissionointia.

Arduino UNO Q:n lanseeraus herätti syystäkin innostusta: kyseessä on ensimmäinen Arduino UNO -perheen kortti, jossa yhdistyvät mikroprosessori ja mikro-ohjain. UNO Q on vakuuttava uusi laitteistoalusta, joka tulee tutussa Arduino-ystävällisessä muodossa. Sen Debian-pohjaista Linuxia ajava prosessori, reaaliaikaiset ohjausominaisuudet ja uusi tehokas Arduino-kehitysympäristö avaavat käyttäjille mahdollisuuden rakentaa huomattavasti aiempaa kehittyneempiä sovelluksia.

Princetonin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet suprajohtavan kubitin, joka säilyttää kvantti-informaation yli millisekunnin ajan. Kyseessä on kaikkien aikojen pisin koherenssiaika laboratoriossa mitattuna ja kolminkertainen parannus aiempaan maailmanennätykseen nähden. Samalla uusi kubitti toimii lähes 15 kertaa paremmin kuin teollisuudessa yleisesti käytetyt ratkaisut.

Langattomien lähiverkkojen uusin salausstandardi WPA3 esiteltiin aikoinaan korjauksena kaikkiin niihin puutteisiin, jotka tekivät WPA2-suojaustavasta altin hyökkäyksille. Uuden standardin piti estää salasanojen murtaminen offline-tilassa, torjua valelaitteiden luominen ja suojata langattoman verkon ohjausliikenne, jota hyökkääjät ovat vuosia käyttäneet laitteiden pakottamiseen irti verkosta. Sveitsiläis-saksalaisen yliopiston (SGU) tuore katsaus kuitenkin muistuttaa, että todellisuus on mutkikkaampi. WPA3 on kaukana haavoittumattomasta.

Kiinalainen OnePlus kertoo, että sen tuorein lippiulaiva eli OnePlus 15 on saanut Suomessa todellisen lentävän lähdön. Nyt yhtiö kertoo jatkavansa tuotejulkistuksiaan jo joulukuussa. Päivänvalon näkee esimerkiksi OnePlus 15R.

Ruotsalainen Arkeon Technologies väittää ratkaisseensa yhden kvanttiprosessorien suurimmista tuotanto-ongelmista: kubittien tarkan taajuuden säätämisen valmistuksen jälkeen. Kyse on kriittisestä haasteesta, sillä kvanttipiireissä jo yhden kubitin ”väärä nuotti” voi romahduttaa koko järjestelmän toiminnan. Yhtiö on nyt saanut rahoitusta Chalmers Venturesilta jatkaakseen teknologiansa kaupallistamista.

Radioverkkojen pitkään jatkunut laskukausi näyttää vihdoin tasaantuvan. Dell’Oro Groupin tuoreen RAN-katsauksen mukaan kolmannen neljänneksen alustavat luvut osoittavat, että kahden vuoden jyrkän pudotuksen jälkeen radioverkkojen laitemyynti on käytännössä vakaa Kiinan ulkopuolella – ja jopa kasvussa, kun Pohjois-Amerikka jätetään pois tarkastelusta.

Väärennetyt litiumakut ovat nopeasti kasvava ongelma, joka muodostaa merkittävän turvallisuusriskin erityisesti edullisissa kuluttajalaitteissa. IEEE Spectrum raportoi, että markkinoille päätyy yhä enemmän huonosti koottuja tai täysin väärennettyjä Li-ion -kennoja, jotka voivat syttyä tuleen tai räjähtää.

Yli 70-vuotias pankkiasiakas menetti kesällä 2023 lähes 38 000 euroa pankkihuijauksessa, jossa rikolliset kaappasivat sekä hänen verkkopankkinsa että puhelinliittymänsä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE katsoi tuoreessa ratkaisussaan, että asiakas oli toiminut törkeän huolimattomasti – ja koko tappio jäi uhrin maksettavaksi. Tapauksen avaaminen nosti kuitenkin esiin myös vähemmän tunnetun Android-asetuksen, joka voi automaattisesti välittää tekstiviestillä tulevia vahvistuskoodeja sovelluksille ja verkkosivuille.

Nokia kasvattaa merkittävästi Yhdysvaltain-toimintojaan yli neljän miljardin dollarin lisäinvestoinnilla tutkimukseen ja valmistukseen. Yhtiö aikoo kehittää Yhdysvalloissa erityisesti tekoälyvalmiita mobiili-, kiinteän verkon, IP- ja optisia verkkoteknologioita, joista on tulossa seuraavan sukupolven tietoliikenneinfrastruktuurin perusta.

Yksi tekoälyyn liittyvistä suurimmista huolenaiheista on ollut pelko siitä, että kasvava datakeskusten määrä ja AI-mallien käyttö syövät maailman sähköntuotannon kapasiteettia. Uusi tutkimus kääntää asetelman päälaelleen. Kanadalaisen Waterloon yliopiston ja Georgia Techin ympäristötaloustutkijoiden laskelmat osoittavat, että AI:n vaikutus energiankulutukseen jää koko talouden mittakaavassa yllättävän pieneksi – jopa mitättömäksi.