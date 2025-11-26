Saksalainen ScioSense on esitellyt uuden UFM-02-ultraäänivirtausmoduulin, joka rikkoo yhden virtausmittauksen sitkeimmistä rajoituksista: aiemmin ultraäänimittaus on vaatinut jatkuvan verkkovirran, mutta nyt sama tarkkuus saavutetaan vain 50 mikroampeerin keskimääräisellä virrankulutuksella. Tämä mahdollistaa useiden vuosien paristokäytön – jopa kohteissa, joissa sähkökaapelin veto ei ole mahdollista.
UFM-02 on täysin kalibroitu ja käyttövalmis moduuli, joka sisältää oman putkiosansa, kaksi ultraäänilähetintä sekä ScioSensen virtauslaskentaan optimoidun konvertteripiirin. Ratkaisu sopii putkikokoihin 3/8”–1,5” ja virtausalueelle 20–450 litraa minuutissa. Ultraäänianturitekniikka tuo mukanaan kaksi keskeistä etua: liikkuvien osien puuttumisen sekä herkkyyden hyvin pienille virtauksille. Pienimmillään moduuli havaitsee noin 0,03 litraa minuutissa, mikä on arvokasta etenkin vuotojen tunnistuksessa.
Moduuli soveltuu monenlaisiin sovelluksiin vedenpuhdistimista ja älyhanoista lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin, kahvinkeittimiin, lämpöpumppuihin ja teollisuuden kiertovesiratkaisuihin. Tarjolla on kaksi liitäntätapaa: yksinkertainen pulssilähtö (450 pulssia litrassa) sekä kehittyneempi SPI-liitäntä, joka tuottaa tilavuus-, virtaus- ja lämpötiladatan suoraan digitaalimuodossa.
Virrankulutus on ratkaisun keskeinen innovaatio. Ultraäänipohjainen mittaus vaatii normaalisti suuria tehoja vahvistimille ja signaalinkäsittelylle, mutta ScioSensen ratkaisu mahdollistaa erittäin harvoin heräävän, lyhyitä ultraäänipulsseja käyttävän mittaustavan. Näin saavutetaan sama tarkkuus kuin verkko-ohjatuissa virtausmittareissa, mutta moninkertaisesti pienemmällä energiankulutuksella.
Uusi UFM-02-moduuli tekee ultraäänipohjaisesta virtausmittauksesta ensimmäistä kertaa aidon vaihtoehdon laitteisiin, joissa sähköä ei ole helposti saatavilla tai joissa huoltoväli halutaan minimoida useisiin vuosiin.
Suomessa kehitetään samaan aikaan aivan uudenlaista virtausmittausteknologiaa. Teknologia-messuilla debytoinut SnowByte rakentaa MEMS-pohjaisia ultraääniantureita, jotka mittaavat erittäin pieniä virtauksia putken ulkopuolelta. Tämä eroaa merkittävästi ScioSensen ratkaisusta, mutta on samalla osoitus myös siitä, kuinka nopeasti virtausmittauksen teknologiat kehittyvät myös Suomessa.