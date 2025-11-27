Näin rakennettiin sovellus koodaamatta riviäkään

Kaksi päivää ennen perheen lahjontaa eräs kehittäjä päätti kokeilla jotain poikkeuksellista: voisiko täysiverisen Secret Santa -sovelluksen rakentaa reilussa vuorokaudessa ilman, että ihminen kirjoittaa riviäkään koodia? Vastaus osoittautui myöntäväksi. Tuloksena syntyi SecretSantaDraw.ai, tuotantokelpoinen ja maksullinen web-sovellus, joka rakennettiin kokonaan tekoälyn avulla 36 tunnissa.

Kyse ei ollut AI:n tuottamasta staattisesta laskeutumissivusta, vaan monivaiheisesta, React-frontendin ja Node/Express-backendin sisältävästä palvelusta. Sovellus luo Secret Santa -arvonnan, huomioi pariskunnat, lähettää sähköpostit osallistujille, sisältää Stripe-pohjaisen maksuseinän ja suojaa käyttöä Google reCAPTCHA -tarkistuksella. Kaikki ominaisuudet julkaistiin AI-agenttien tuottamien pull requestien kautta, ilman käsin tehtyä koodausta.

Kokonaisuutta ohjasi CodeBoxxin Nicolas Genestin käyttämä ”AI-only software factory” -työskentelytapa. ChatGPT 5.1 toimi pääarkkitehtina, GitHub Copilot täydensi toteutuksia ja Claude-Code hoiti laajempia refaktorointeja. Ihmisen rooli rajoittui ainoastaan tuotepäälliköksi: kuvailemaan ominaisuuksia, arvioimaan PR-muutoksia ja hyväksymään mergejä.

Sovellus rakentui prompttien varaan. Kun kehittäjä kuvaili esimerkiksi “festivemäistä, animaatioilla höystettyä kolmivaiheista käyttöpolkua”, AI-generoi React-komponentit, tilanhallinnan, tyylit ja animaatiot. Kun hän antoi ohjeen “tee pariskuntia huomioiva derangement-algoritmi”, ChatGPT loi valmiin backend-toteutuksen, joka läpäisi testit ilman manuaalisia korjauksia.

Myös julkaisuympäristö syntyi automaattisesti. Tekoäly rakensi DigitalOcean App Platform -määrittelyt, ympäristömuuttujat, SMTP-konfiguraation ja kunnontarkituksen. Dokumentaatio, ohjeet ja curl-esimerkit generoitiin samalla tavalla PR-prosessin kautta.

Kokeilu osoittaa, miten nopeasti ohjelmistokehityksen roolit ovat muuttumassa. AI ei vielä korvaa kehittäjiä, mutta siirtää fokuksen syntaksista suunnitteluun, validointiin ja tuotearkkitektuuriin. Genestin mukaan pull request -pohjaiseen AI-kehitykseen siirtyminen on enemmän operatiivinen kuin tekninen kynnys: mallit ovat jo riittävän hyviä, kysymys on uskalluksesta antaa AI:n hoitaa koko kehityssykli.

SecretSantaDraw.ai:n synty on konkreettinen osoitus siitä, että AI voi nykyisellään toteuttaa toimivan täyspinon sovelluksen “vibe-koodauksella”. Ihminen määrittelee tavoitellun käyttökokemuksen ja logiikan, ja tekoäly hoitaa kaiken muun suunnittelusta deployhin. Tämä ei ole teoreettinen demo, vaan oikea, reCAPTCHA-suojattu ja maksullinen palvelu, jota käytettiin heti julkaisun jälkeen tosielämän tilanteessa.