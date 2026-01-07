Samsung integroi tekoälyn yhä tiukemmin läppäriin

Samsung Electronics vie tekoälyn aiempaa syvemmälle kannettaviin tietokoneisiin uudella Galaxy Book6 -sarjalla, joka esiteltiin CES 2026 -messuilla. Samsung tuo tekoälyn osaksi koko PC-kokemusta yhdistämällä tehokkaan laitteiston, laitteessa toimivan tekoälyn ja pilvipohjaiset AI-palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Sama linja näkyy yhtiön CES-esiintymisessä laajemminkin, sillä tekoäly on keskiössä myös kodinkoneissa ja muissa älylaitteissa.

Galaxy Book6 Ultra-, Pro- ja perusmallit perustuvat uusiin Intel Core Ultra Series 3 -suorittimiin, jotka ovat ensimmäiset kuluttajamarkkinoille tulevat Intelin 18A-prosessilla valmistetut järjestelmäpiirit. Suorittimien keskeinen uudistus on entistä tehokkaampi NPU, joka yltää jopa 50 TOPS:n suorituskykyyn ja mahdollistaa tekoälytehtävien ajamisen paikallisesti ilman pilvipalvelua. Samsungin mukaan tämä näkyy käytännössä nopeampana reagointina ja parempana tietoturvana.

Tehokkain Galaxy Book6 Ultra yhdistää Intel-alustan erilliseen NVIDIA GeForce RTX 5070- tai 5060-näytönohjaimeen. Tämä tuo tekoälykiihdytystä myös grafiikkaan, sisällöntuotantoon ja videonkäsittelyyn. Samsung asemoi Ultra-mallin selvästi vaativaan luovaan käyttöön, kun taas Pro-mallit painottavat liikkuvaa työtä ja pitkää akunkestoa.

Laitetason tekoälyä täydentävät Galaxy AI -toiminnot, jotka on integroitu suoraan käyttöjärjestelmään ja Samsungin ekosysteemiin. Käyttäjä voi valita näytöltä tekstiä tai kuvia ja saada niihin liittyviä hakuja ja muokkauksia välittömästi. Luonnollisen kielen haku ulottuu tiedostoihin ja asetuksiin, ja muistiinpanoja voidaan tiivistää tai kääntää automaattisesti. Olennaista on, että osa toiminnoista ajetaan suoraan laitteessa NPU:n avulla.

Samsung korostaa myös monilaitteista käyttökokemusta. Galaxy Book6 toimii saumattomasti yhteen Galaxy-puhelimien ja -tablettien kanssa. Tiedostoja ja kuvia voi siirtää ja muokata laitteiden välillä ilman kaapeleita, ja yhtä kursoria voi käyttää usealla laitteella rinnakkain. Tekoälytoiminnot, kuten käännökset ja kuvankäsittely, seuraavat käyttäjää laitteesta toiseen.

Tekoälyyn nojaava suorituskyky edellyttää myös hallittua lämpökuormaa. Samsung on uudistanut jäähdytystä höyrykammioilla ja uudella tuuletinrakenteella, jotka mahdollistavat korkean tehon ilman melun kasvua. Pro-malleissa höyrykammio nähdään nyt ensimmäistä kertaa, ja Ultra-mallissa sen pinta-alaa on kasvatettu merkittävästi.

Näyttötekniikassa Samsung hyödyntää osaamistaan täysimääräisesti. Ultra- ja Pro-malleissa on jopa tuhannen nitin HDR-kirkkauteen yltävä Dynamic AMOLED 2X -kosketusnäyttö, mukautuva virkistystaajuus ja tehokas heijastuksenesto. Näytön rooli korostuu erityisesti tekoälypohjaisessa sisällöntuotannossa ja visuaalisessa työssä.

Tietoturva on rakennettu osaksi kokonaisuutta. Samsung Knox ja Windows 11 Secured-core PC -ominaisuudet suojaavat tekoälytoimintoja ja paikallista datankäsittelyä. Tämä korostaa Samsungin viestiä siitä, että tekoälyä ei nähdä erillisenä lisänä, vaan PC-kokemuksen perustana.

Galaxy Book6 -sarja tulee valikoiduille markkinoille tammikuun lopulla 2026. Myöhemmin keväällä saataville tulee myös Enterprise Edition, joka on suunnattu hallittuihin yritysympäristöihin. CES-messuilla nähty kokonaisuus kertoo selvästi Samsungin strategiasta: tekoäly ei ole yksittäinen ominaisuus, vaan läpileikkaava periaate, joka ulottuu kannettavista tietokoneista koko yhtiön tuoteportfolioon.