USB4-standardin toisen sukupolven käyttöönotto ottaa konkreettisen askeleen eteenpäin. Anritsu on saanut USB Implementers Forumin laitteistosertifioinnin USB4 Version 2.0 -testausratkaisulleen. Tämä tarkoittaa, että 80 gigabitin sekuntinopeuksiin yltävien USB4 v2 -laitteiden virallinen vaatimustenmukaisuustestaus voi nyt alkaa.
USB4 v2 on merkittävä päivitys alkuperäiseen USB4-standardiin verrattuna. Suurin näkyvä muutos on siirtonopeuden kaksinkertaistuminen 40 gigabitistä 80 gigabittiin sekunnissa ilman uutta liitintä. USB-C pysyy edelleen fyysisenä rajapintana, mutta signaalointi ja linkin hallinta on viety uudelle tasolle.
Teknisesti keskeisin uudistus on modulointimuutos. USB4 v2 siirtyy perinteisestä NRZ-signaaloinnista PAM3-modulaatioon, jossa käytetään kolmea signaalitasoa. Tämä parantaa kaistanleveyden hyödyntämistä ja mahdollistaa suuremmat datanopeudet ilman suhteettoman suuria häviöitä tai kaapelivaatimusten kiristymistä. Samalla testauksesta tulee selvästi aiempaa vaativampaa, koska signaalin laadun, kohinan ja jitterin hallinta korostuvat.
Standardi tuo mukanaan myös parannuksia linkin koulutukseen ja vakauteen. Uudet mekanismit, kuten Frequency Variation Profile ja TS2.CLKSW-koulutussekvenssi, on suunniteltu varmistamaan luotettava yhteys erittäin suurilla nopeuksilla. Näiden toimivuus on yksi keskeinen osa USB4 v2 -laitteiden sertifiointia.
Anritsun sertifioitu ratkaisu perustuu yhtiön MP1900A-signaalilaatuanalysaattoriin, jota käytetään laajasti myös muiden nopeiden rajapintojen, kuten PCIe:n ja Thunderboltin, testauksessa. USB-IF:n hyväksyntä tarkoittaa, että tällä alustalla tehdyt mittaukset kelpaavat osaksi virallista USB4 v2 -sertifiointiprosessia.
Käytännössä tämä avaa tien seuraavan sukupolven USB-laitteille. Ensimmäisinä testausmahdollisuuksia hyödyntävät puolijohdevalmistajat, jotka kehittävät USB4 v2 -ohjainpiirejä. Myöhemmin mukaan tulevat testitalot sekä laite- ja kaapelivalmistajat. Kuluttajille tämä näkyy aikanaan entistä suorituskykyisempinä telakoina, näyttöratkaisuina, ulkoisina näytönohjaimina ja tallennuslaitteina.