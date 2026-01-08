Saksalainen Digid ilmoittaa saavuttaneensa tärkeän virstanpylvään nanoskaalaisten antureiden kehityksessä. Yhtiön painettuun elektroniikkaan perustuva valmistusteknologia on nyt kvalifioitu volyymituotantoon, ja sillä voidaan valmistaa lämpötila- ja voima-antureita, joiden koko on vain yksi mikrometri.
Digidin mukaan kyseessä ovat maailman pienimmät tuotantovalmiit anturit. Samalla yhtiö katsoo jo pidemmälle: teknologian tiekartalla siintää antureiden kutistaminen jopa 10 nanometrin mittakaavaan. Tämä veisi anturoinnin alueelle, jossa sitä voitaisiin integroida käytännössä mille tahansa pinnalle tai rakenteeseen.
Keskeinen ero moniin aiempiin tutkimuslähtöisiin ratkaisuihin on valmistusmenetelmän kypsyys. Digid korostaa, että kyse ei ole laboratoriokokeesta vaan prosessista, joka soveltuu sarjatuotantoon ja eri materiaalipinnoille, kuten piille, metallille ja polymeereille. Anturit voidaan tulostaa suoraan kohteeseen ilman perinteisiä sirurakenteita.
Sovellusalueet ulottuvat kirurgisesta robotiikasta humanoidirobotteihin ja biosensoreihin. Erityisesti robotiikassa ongelmana on ollut hienovaraisen kosketuksen ja voiman mittaaminen. Ihmisen sormessa on miljardeja hermopäätteitä, mutta robottikädet ovat jääneet tästä kauas. Digidin lähestymistapa mahdollistaa tiheät anturimatriisit, jotka tuovat koneille aiempaa ihmismäisemmän tuntoaistin.
Vaikka otsikoissa korostuu lämpötila-anturi, sama teknologia soveltuu myös voiman mittaamiseen. Yhtiön mukaan anturit tuottavat joko jännite- tai resistanssipohjaisen mittaussignaalin, joka voidaan lukea I2C-väylän kautta. Mittaustiedon käsittely hoidetaan ohjelmistolla, joka muuntaa raakadatan suoraan käyttökelpoisiksi lämpötila- tai voimaarvoiksi.
Teknisesti Digid nostaa esiin antureiden lineaarisuuden ja vähäisen itsekuumenemisen. Lisäksi nanoskaalaiset anturit eivät vaadi tyypillisiä driftin tai epälineaarisuuksien kompensointeja, mikä yksinkertaistaa järjestelmäsuunnittelua. Jos tiekartan lupaukset toteutuvat, 10 nanometrin kokoluokka avaisi kokonaan uusia tapoja integroida sensorointi osaksi rakenteita, joissa antureita ei aiemmin ole voitu edes kuvitella.