Infineonin uutuus on lähellä IoT-radioiden Graalin maljaa

Infineon Technologies on esitellyt radiopiirin, joka osuu hämmästyttävän lähelle sitä, mitä IoT-maailmassa on pitkään pidetty lähes saavuttamattomana tavoitteena. Uusi AIROC ACW741x yhdistää Wi-Fi 7:n, Bluetooth LE:n ja Threadin samaan siruun tavalla, joka on optimoitu nimenomaan IoT-laitteille eikä perinteisille kuluttajaverkoille.

Keskeinen uudistus on Wi-Fi 7:n 20 megahertsin kanavaleveyteen rajattu toteutus. Tämä on merkittävä linjanveto, sillä leveiden kaistojen sijaan painopiste on virrankulutuksessa, luotettavuudessa ja ennustettavassa toiminnassa. Wi-Fi 7:n Multi-Link-ominaisuudet tuodaan IoT:hen siten, että laite voi käyttää rinnakkain 2,4, 5 ja 6 gigahertsin taajuuksia ja vaihtaa dynaamisesti häiriöttömimpään yhteyteen. Lopputuloksena on vakaampi yhteys ruuhkaisissa ympäristöissä.

Piirin kolmen radion rakenne vastaa suoraan nykyisten IoT-laitteiden todellisiin tarpeisiin. Wi-Fi tarjoaa IP-yhteyden ja suuren kapasiteetin, Bluetooth LE mahdollistaa vähävirtaisen ohjauksen ja paikannuksen, ja Thread tukee Matter-ekosysteemiä. Aiemmin nämä toiminnot on usein toteutettu erillisillä radiopiireillä, mikä on lisännyt kustannuksia ja monimutkaistanut RF-suunnittelua.

Erityisen kiinnostavaa on, että ACW741x ei rajoitu pelkkään tiedonsiirtoon. Piiri tukee sekä Bluetoothin Channel Sounding -tekniikkaa että Wi-Fi-pohjaista CSI-kanavatietoon perustuvaa mittaamista. Tämä mahdollistaa senttimetriluokan etäisyysmittauksen, läsnäolon tunnistuksen ja tilannekuvan muodostamisen ilman erillisiä sensoreita. Radio muuttuu näin passiivisesta yhteyskomponentista aktiiviseksi havainnointialustaksi.

Virrankulutuksen osalta Infineon lupaa jopa viisitoistakertaisen parannuksen Wi-Fi-valmiustilassa verrattuna tyypillisiin IoT-Wi-Fi-ratkaisuihin. Tämä on ratkaisevaa paristokäyttöisille laitteille, kuten ovi- ja valvontakameroille, älylukoille ja termostaateille, joissa Wi-Fi on aiemmin ollut liian raskas vaihtoehto.

Täydellisestä Graalin maljasta ei silti vielä puhuta. Piiri ei kata alle gigahertsin taajuuksia, jotka ovat tärkeitä monille teollisille ja pitkän kantaman IoT-sovelluksille. Lisäksi kustannusrakenne ja todellinen kilpailukyky selviävät vasta volyymituotteissa. Tästä huolimatta ACW741x osoittaa, mihin suuntaan IoT-radioiden kehitys on menossa.