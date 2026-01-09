Kontron toi Intelin Panther Lake -tehon ensimmäisenä korttitietokoneisiin

Kontron on ensimmäinen valmistaja, joka tuo Intelin uuden Panther Lake -sukupolven korttitietokoneisiin. Yhtiö esitteli CES 2026 -messuilla uuden 3.5 tuuman SBC-PTL-kortin, joka perustuu Inteln Core Ultra Series 3 -prosessoreihin. Panther Lake on tähän asti tunnettu ennen kaikkea seuraavan sukupolven tehokkaiden AI-läppäreiden alustana.

Panther Lake edustaa Intelin mobiiliprosessorien huippua. Se yhdistää moniydinprosessorin, Xe-grafiikan ja erillisen NPU-kiihdyttimen samaan piiriin. Tavoitteena on suuri suorituskyky ja korkea energiatehokkuus erityisesti tekoälysovelluksissa. Juuri tämä tekee alustasta kiinnostavan myös teolliseen reunalaskentaan.

Kontronin kortissa Panther Lake -arkkitehtuuri tuodaan suoraan sulautettuun muotoon. AI-laskenta, konenäkö ja analytiikka voidaan ajaa paikallisesti ilman pilviyhteyttä. Tämä vähentää viivettä ja parantaa toimintavarmuutta teollisissa ympäristöissä. Erillistä näytönohjainta ei tarvita, sillä AI- ja grafiikkasuorituskyky on integroitu prosessoriin.

Ratkaisu on poikkeuksellinen myös aikataulullisesti. Intelin uudet mobiilialustat ovat perinteisesti siirtyneet korttitietokoneisiin ja COM-moduuleihin vasta kuukausia myöhemmin. Panther Lake -pohjainen 3,5 tuuman korttitietokone on siksi selvä etujoukon julkaisu. Kontron lupaa ensimmäiset asiakasnäytteet vuoden 2026 toisella neljänneksellä.

Julkaisu kertoo laajemmasta muutoksesta. Intelin AI-PC-arkkitehtuuri ei jää kannettaviin, vaan siirtyy suoraan teollisuuteen ja verkon reunalle. Kontronin uutuus näyttää, miten läppäriluokan tehoprosessori voi toimia uuden sukupolven älykkäiden koneiden ytimenä.