Donut Lab nousi tällä viikolla poikkeukselliseen kansainväliseen huomioon julkistettuaan CES-messuilla uuden energianvarastointiratkaisunsa, jota yhtiö kutsuu maailman ensimmäiseksi volyymituotannossa olevaksi kiinteäelektrolyyttiseksi akuksi. Jos yhtiön väitteet pitävät paikkansa, seuraukset ulottuvat paljon yhtä moottoripyörää tai yhtä startupia laajemmalle. Kyse ei olisi litiumioniakun seuraavasta kehitysaskeleesta, vaan koko nykyisen akkuteknologian äkillisestä vanhenemisesta.
Donut Labin esittelemät luvut ovat poikkeuksellisia: noin 400 Wh/kg energiatiheys, täysi lataus viidessä minuutissa, jopa 100 000 lataussykliä, laaja käyttölämpötila ja täydellinen paloturvallisuus ilman litiumia, kobolttia tai muita kriittisiä metalleja. CES-julkistus toi Donut Labille näkyvyyttä, jota yleensä saavat vain globaalit akkuteollisuuden jättiläiset.
Litiumioni on hallinnut markkinoita siksi, että se on ollut riittävän hyvä ja teollisesti skaalattu. Donut Labin lupaama yhdistelmä nopeaa latausta, erittäin pitkää käyttöikää, korkeaa energiatiheyttä ja turvallisuutta veisi siltä molemmat perustelut kerralla.
Tällainen murros vaikuttaisi suoraan investointeihin. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa rakennetaan parhaillaan miljardiluokan akkutehtaita ja kokonaisia akkuklustereita litiumioniin perustuen. Jos markkinoilla olisi jo teknologia, joka tekee litiumioniakusta teknisesti ja taloudellisesti toissijaisen, kysymys kuuluisi väistämättä, kuka uskaltaisi enää sitoutua kymmenien vuosien takaisinmaksuaikaan perinteisessä akkutuotannossa.
Panoksia kasvattaa se, että Donut Labin esittelemä latauskäyttäytyminen ei joidenkin verkossa kiertävien mittausvideoiden perusteella muistuta tunnettujen akkukemioiden toimintaa. Lähes vakio jännite ja suuri, tasainen latausvirta viittaavat sähkökemiallisesti poikkeavaan energianvarastointiin.
Tämä on synnyttänyt epäilyn, että kyseessä ei ehkä ole akku perinteisessä mielessä, vaan superkondensaattorin tai hybridiratkaisun kaltainen rakenne. Se selittäisi nopean latauksen ja pitkän sykli-iän, mutta tekisi väitetystä energiatiheydestä poikkeuksellisen haastavan.
Juuri tästä syystä reaktiot ovat olleet kaksijakoisia. Jos Donut Lab on väärässä, nykyinen akkuteollinen kehityspolku jatkuu lähes ennallaan. Jos se on oikeassa, suuri osa maailman akkuinvestoinneista on tehty teknologiaan, joka on jo nyt vanhentumassa. Tämä tekee skeptisyydestä väistämätöntä. Ilman avointa mittausdataa ja kolmannen osapuolen vahvistusta markkinat eivät voi ottaa väitteitä annettuina, vaikka huomio CES:ssä olikin poikkeuksellista.
Donut Labin lupaukset ovat niin suuria, että ne eivät horjuta vain kilpailijoita, vaan koko akku- ja energiapolitiikan perustaa. Kuka enää investoida litiumkemiaan perustuvaan akkutehtaaseen tai -klusteriin, kun tulevaisuuden ratkaisu olisi jo täällä?