EU:n valmistelema digitaalinen tuotepassi muuttaa tapaa, jolla tuotteita tunnistetaan ja seurataan koko elinkaaren ajan. Pelkkä tunnistenumero ei enää riitä. Tuotteen mukana on kuljettava tietoa alkuperästä, eristä, viimeisistä käyttöpäivistä ja kierrätyksestä. Tämä paine kohdistuu nyt myös RFID-tekniikan ytimeen eli siruihin.
Perinteinen RAIN RFID on rakennettu varastonhallintaa ja nopeaa inventointia varten. Sirut ovat olleet äärimmäisen edullisia ja yksinkertaisia. Usein niihin tallennetaan vain yksilöivä tunnus, joka linkittää tuotteen taustajärjestelmän tietokantaan. Digitaalisen tuotepassin logiikassa tämä on niukka ratkaisu.
Sääntely ei vaadi, että koko tuotepassi olisi itse sirulla. Se edellyttää kuitenkin pysyvää ja luotettavaa yhteyttä tuotteen ja sen tietojen välille koko elinkaaren ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa parempaa luettavuutta, enemmän joustavuutta muistissa ja kykyä toimia myös vaativissa ympäristöissä.
Tähän suuntaan RFID-sirujen kehitys on nyt kääntymässä. Uusissa ratkaisuissa korostuvat parempi lukemis- ja kirjoitusherkkyys sekä pienempi virrankulutus. Näiden ansiosta tunnisteista voidaan tehdä pienempiä ja niitä voidaan kiinnittää tuotteisiin, jotka aiemmin olivat RFID:lle hankalia. Samalla siruille voidaan tallentaa enemmän tuotekohtaista tietoa.
Esimerkiksi NXP Semiconductors on tuonut markkinoille uuden sukupolven RAIN RFID -sirun, jota se markkinoi suoraan jäljitettävyyden ja tulevan sääntelyn näkökulmasta. Viesti on selvä. RFID ei ole enää vain logistiikan työkalu, vaan osa sääntelyinfrastruktuuria.
Digitaalinen tuotepassi pakottaa koko RFID-ekosysteemin muuttumaan. Siruista tulee aiempaa älykkäämpiä tiedonkantajia, ei pelkkiä tunnisteita. Tämä kehitys on vasta alussa, mutta suunta on selvä. EU-sääntely toimii nyt teknologisen murroksen kiihdyttäjänä.