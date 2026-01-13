Sähköautojen osuus uusista henkilöautoista kasvoi Suomessa vuonna 2025, mutta kehitys eteni vaiheittain ja kokonaismarkkina pysyi edelleen vaisuna. Autoalan tiedotuskeskuksen ensirekisteröintitilastojen mukaan täyssähköautojen osuus nousi useina kuukausina noin 30–40 prosenttiin kaikista uusista henkilöautoista. Ladattavien autojen, eli täyssähkö- ja plug-in-hybridien, yhteenlaskettu osuus ylitti monin paikoin jo puolet uusista rekisteröinneistä.
Kokonaisuudessaan uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit jäivät kuitenkin monina kuukausina alle edellisvuoden tason. Vuoden alku oli erityisen heikko, ja vaikka yksittäisiä kasvukuukausia nähtiin, markkinan elpyminen jäi epätasaiseksi. Tämä näkyy myös sähköautojen yleistymisessä: osuus kasvaa, mutta absoluuttiset määrät eivät vielä kiihtyneet voimakkaasti.
Käyttövoimien jakauma jatkoi selkeää murrosta. Dieselautojen osuus uusmyynnistä on käytännössä romahtanut, ja myös bensiiniautojen osuus on tasaisessa laskussa. Täyssähköautot ovat nousseet nopeimmin kasvavaksi käyttövoimaksi, kun taas ladattavat hybridit näyttävät vakiinnuttaneen asemansa siirtymävaiheen ratkaisuna.
Tilastot kertovat, että Suomen autokanta uusiutuu käyttövoimien osalta, mutta hitaasti. Autokannan korkea keski-ikä ja kuluttajien varovaisuus näkyvät yhä ensirekisteröinneissä, vaikka teknologinen muutos on selvä ja pysyvä.
Vuosi 2025 vahvisti, että sähköauto on Suomessa tullut osaksi valtavirtaa, mutta siirtymä etenee hallitusti eikä nopean murroksen kautta. Seuraavien vuosien kehitys riippuu pitkälti talousnäkymistä, hankintakustannuksista ja siitä, millä aikataululla autokanta alkaa uusiutua laajemmin.