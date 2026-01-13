Slack väittää, että sen uudistettu tekoälypohjainen Slackbot voi säästää työntekijältä 5–20 tuntia työaikaa viikossa. Kyse on Salesforce-konsernin sisäisistä mittauksista, joissa Slackbotia on testattu laajasti omien työntekijöiden käytössä ennen tammikuun julkista julkaisua.
Salesforcen mukaan noin kaksi kolmasosaa työntekijöistä on kokeillut uutta Slackbotia. Kun käyttö alkaa, siitä pidetään kiinni. Jatkuvien käyttäjien osuus on yhtiön mukaan 80 prosenttia. Sisäinen käyttäjätyytyväisyys nousee 96 prosenttiin. Erityisesti myynnissä ja asiantuntijatyössä säästöt nousevat suuriksi. Aktiivisimmat käyttäjät raportoivat jopa 20 tunnin viikoittaisia aikasäästöjä.
Luku on poikkeuksellinen. 20 tuntia viikossa tarkoittaa lähes puolta henkilötyövuotta. Slack korostaa, että kyse ei ole keskiarvosta vaan tehokkaimmista käyttäjistä. Silti väite nostaa esiin kysymyksen työn tuottavuuden mittakaavasta. Kyse ei ole enää pienestä automaatiosta, vaan työn rakenteen muutoksesta.
Slackbotin keskeinen ero moniin muihin tekoälyavustajiin on konteksti. Se toimii siellä missä työ jo tapahtuu. Keskusteluissa, kanavissa ja tiimeissä. Lisäksi sillä on pääsy käyttäjän oikeuksien puitteissa Salesforce-dataan, kalentereihin ja dokumentteihin. Tekoäly ei ole erillinen työkalu, vaan osa päivittäistä viestintää.
Vertailu esimerkiksi Microsoft Copilotiin on väistämätön. Copilot toimii sovellusten sisällä, kuten Wordissa ja Outlookissa. Slackbot taas rakentuu keskustelun ympärille. Salesforcen näkökulmasta integraatio omaan CRM-ekosysteemiin on ratkaiseva etu. Myynti, asiakastiedot ja tiimikeskustelut yhdistyvät samaan näkymään.
Kaikkien työn sisältö ei kuitenkaan muutu samalla tavalla. Suurimmat hyödyt syntyvät rooleissa, joissa aikaa kuluu tiedon etsimiseen, taustatyöhön ja koordinointiin. Myynti, asiantuntijatyö ja projektivetoinen työ ovat ilmeisiä kohteita. Rutiininen suorittava työ hyötyy vähemmän.
Samalla nousee esiin laajempi kysymys. Mihin säästetty aika käytetään? Slackin viesti on selvä. Vähemmän etsimistä, enemmän ajattelua ja asiakastyötä. Jos luvut pitävät edes osittain, Slackbot ei ole vain uusi ominaisuus, vaan askel kohti työn uudelleenorganisointia tekoälyn avulla.