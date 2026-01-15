Senttimetrin tarkkuudella aallokossa – liikeanturit mullistavat meritekniikan

Merenkäynti on yksi vaativimmista ympäristöistä mittaustekniikalle. Alusten ja offshore-laitteiden liike on hallittava senttimetrien tarkkuudella, jos halutaan automatisoida kuormankäsittelyä, mittauksia tai navigointia. Hollantilaisen Xsensin liikeanturit ottavat nyt tässä merkittävän harppauksen.

Yhtiö on tuonut teollisen tason Xsens Sirius- ja Xsens Avior -antureihin uuden Heave-toiminnon, joka mittaa aluksen pystysuuntaista liikettä alle viiden senttimetrin tarkkuudella reaaliajassa. Ratkaisevaa on, että laskenta tapahtuu suoraan anturissa ilman ulkoista prosessointia.

Perinteisesti tarkka heave-mittaus on vaatinut kookkaita ja kalliita taktisen tason järjestelmiä. Nyt samasta kompaktista anturista saadaan roll, pitch, yaw ja heave, mikä yksinkertaistaa järjestelmiä ja pienentää viiveitä. Tieto on käytettävissä jopa 100 hertsin päivitysnopeudella, mikä riittää aktiiviseen stabilointiin.

Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi offshore-nosturit, joissa kuorman pystysuuntainen liike on kompensoitava aallokossa, autonomiset ja etäohjatut alukset, merirobotit sekä merenpohjan kartoitus ja kaikuluotaus. Heave-virhe näkyy suoraan mittaustuloksissa, joten senttimetriluokan tarkkuus parantaa datan laatua olennaisesti.

Xsensin mukaan uusi algoritmi säilyttää alle viiden senttimetrin tarkkuuden jopa 29 sekunnin aallonjaksoilla, ja vielä 40 sekunnin jaksoilla virhe jää noin kuuteen senttimetriin. Tämä kattaa valtaosan käytännön meriolosuhteista. Driftin vaikutusta pienennetään vaiheenkorjauksella ja mittausvirheen arvioinnilla, ja käyttäjä voi määritellä mittauksen keskipisteen ja kiinnostuspisteen tarkasti.

Olennaista monille käyttäjille on myös se, että ominaisuus tulee saataville pelkällä firmware-päivityksellä. Kentällä oleviin antureihin ei tarvita laitteistomuutoksia, ja kaikki uudet yksiköt toimitetaan valmiiksi Heave-toiminnolla.