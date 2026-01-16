Tekoälymarkkinan nopea kasvu ohjautuu lähivuosina ennen kaikkea datakeskuksiin. Tuoreen ennusteen mukaan suurin osa tekoälyyn käytettävistä investoinneista kohdistuu palvelimiin, kiihdyttimiin, verkkoihin ja konesali-infrastruktuuriin, ei niinkään uusiin sovelluksiin.
Gartner arvioi, että maailmanlaajuinen AI-kokonaiskulutus nousee vuonna 2026 jo 2,53 biljoonaan dollariin. Tästä yli puolet menee AI-infrastruktuuriin. Pelkästään konesaleihin liittyvä kulutus kasvaa ensi vuonna lähes 50 prosenttia ja nousee noin 1,37 biljoonaan dollariin.
Kasvun taustalla on se, että tekoälyn käyttöönotto yrityksissä etenee varovaisesti. Monet organisaatiot eivät ole vielä valmiita skaalaamaan AI-sovelluksia laajasti, koska osaaminen, prosessit ja liiketoimintamallit ovat keskeneräisiä. Sen sijaan perusinfra on rakennettava ensin. Ilman laskentaa, energiaa ja jäähdytystä tekoäly ei toimi.
Gartnerin mukaan tekoäly on tällä hetkellä niin sanotussa pettymyksen vaiheessa. Yritykset eivät enää tee suuria kokeellisia AI-hankkeita, vaan lisäävät tekoälytoimintoja nykyisten ohjelmistotoimittajiensa kautta. Keskiössä on ennustettava tuotto, ei lupaus tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Tämä kehitys suosii hyperskaalaajia, pilvipalveluyhtiöitä ja datakeskusoperaattoreita. Heille tekoäly tarkoittaa lähivuosina kasvavia investointeja ja liikevaihtoa. Sovellus- ja ohjelmistotason AI-bisnes kasvaa sekin, mutta selvästi infrastruktuuria hitaammin.
Käytännössä tekoälybuumin ensimmäinen suuri rahavirta kohdistuu rautaan, sähköön ja konesaleihin. Varsinainen laaja AI-hyödyntäminen yritysten arjessa tulee vasta myöhemmin.