Donut Labin toinen perustaja vakuuttaa CES-haastattelussa

Suomalainen Donut Lab esitteli CES 2026 -messuilla kiinteän elektrolyytin akkutekniikkaansa tavalla, joka antaa harvinaisen konkreettisen kuvan teknologian kypsyydestä. YouTube-kanava MissGoElectric haastatteli yhtiön toista perustajaa Tuomo Lehtimäkeä, joka on myös Donut Labin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäen veli.

Haastattelun keskeinen viesti on selvä: Donut Lab ei puhu laboratorioprototyypeistä, vaan jo tuotannossa olevasta aidosta solid-state-akusta.

Lehtimäen mukaan Donut Labin akku ei ole semi-solid-state-ratkaisu, vaan täysin kiinteään elektrolyyttiin perustuva rakenne. Akut ovat olleet tuotannossa jo noin kaksi kuukautta CES-messujen aikaan, ja teknologiaa on testattu käytännössä yhtiön omissa ajoneuvoissa.

Akkutekniikan keskeiset luvut ovat poikkeuksellisia. Donut Lab ilmoittaa energiatiheydeksi noin 400 wattituntia kilogrammaa kohti, mikä ylittää selvästi nykyisten sarjatuotannossa olevien litiumioniakkujen tason. Samalla akkujen fyysinen muoto ei ole sylinterimäinen, vaan vapaammin muokattava, mikä parantaa tilankäyttöä ja mahdollistaa suuremman kapasiteetin samassa tilavuudessa.

Erityisen merkittävä väite koskee latausnopeutta. Lehtimäen mukaan Donut Labin akku kestää 5C–7C-lataustehoa jo passiivisella ilmajähdytyksellä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 20 kilowattitunnin akku voidaan ladata alle vartissa ilman nestekiertoon perustuvaa jäähdytystä. Haastattelussa Lehtimäki vahvistaa, että nämä latausnopeudet on saavutettu hänen omassa käytössään olevassa ajoneuvossa, ei vain testipenkissä.

Myös käyttöikäluvut poikkeavat totutusta. Donut Lab arvioi akkujensa kestävän jopa 100 000 lataus- ja purkusykliä, kun laadukkaimpienkin litiumioniakkujen elinikä jää tyypillisesti muutamiin tuhansiin sykleihin. Yhtiön mukaan tämä mahdollistaa käytännössä ajoneuvon koko elinkaaren mittaisen akun ilman merkittävää kapasiteetin heikkenemistä.

Turvallisuus ja kustannukset ovat Lehtimäen mukaan keskeinen osa kokonaisuutta. Kiinteän elektrolyytin ansiosta akku ei ole syttyvä, ja käytetyt materiaalit eivät perustu harvinaisiin tai geopoliittisesti ongelmallisiin raaka-aineisiin. Yhtiö väittää pystyvänsä valmistamaan akut samaan hintaluokkaan kuin laadukkaat litiumioniakut, mikä on yksi kiinteän elektrolyytin akkujen suurimmista esteistä ollut haaste.

Donut Lab valmistaa akkujaan Suomessa ja korostaa, että valmistusprosessi ei ole merkittävästi monimutkaisempi kuin perinteisten litiumioniakkujen tuotanto. Tämä helpottaa kapasiteetin skaalaamista ja mahdollistaa tuotannon sijoittamisen lähelle markkinoita.

CES-haastattelun perusteella Donut Lab asemoituu harvinaiseen joukkoon solid-state-toimijoita, jotka väittävät siirtyneensä tutkimuksesta ja lupauksista todelliseen tuotantoon ja käytännön testeihin. Riippumaton validointi puuttuu vielä, mutta esitetyt lataus- ja elinikälukemat tekevät yhtiön teknologiasta poikkeuksellisen kiinnostavan koko sähköisen liikenteen näkökulmasta.

Haastattelun voi katsoa täällä.