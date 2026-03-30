STM32-mikroprosessorin virransyöttö siirtyy yhdelle piirille

STMicroelectronics tuo STM32MP1- ja STM32MP2-mikroprosessoreille omat PMIC-piirinsä, jotka kokoavat virransyötön, valvonnan ja suojaukset yhdelle sirulle. Uutuuden merkitys ei ole niinkään uusi suorituskykyluokka vaan se, että teollisuuslaitteiden suunnittelu voi yksinkertaistua, korttipinta-ala pienentyä ja osaluettelo lyhentyä.

ST pyrkii helpottamaan STM32-mikroprosessoreihin perustuvien laitteiden virranhallintaa kahdella uudella PMIC-piirillä. STPMIC1L on tehty 32-bittiselle STM32MP1x-sarjalle ja STPMIC2L 64-bittiselle STM32MP2x-sarjalle. Ajatus on selvä: samalle piirille tuodaan MPU:n tarvitsemat regulaattorit, käynnistys- ja sammutussekvenssit, valvonta sekä suojaustoiminnot.

Teollisuus- ja sulautetuissa järjestelmissä tämä on käytännöllinen parannus, koska juuri virransyöttö on usein yksi monimutkaisimmista osista prosessoripohjaisessa suunnittelussa. Kun buck-muuntimet, LDO-regulaattorit ja DDR-muistin syöttö saadaan valmiiksi samasta piiristä, erillisten komponenttien määrä vähenee. ST korostaa samalla korttitilan ja BOM-kustannusten pienenemistä, mikä on uskottava hyöty erityisesti pienissä päätelaitteissa ja yhdyskäytävissä.

Piirien erot seuraavat kohdeprosessoreita. STPMIC1L tarjoaa kaksi buck-muunninta, neljä LDO:ta, erillisen DRAM-LDO:n ja kaksi ulkoista tehonohjausnastaa. STPMIC2L kasvattaa määrän kolmeen buckiin, seitsemään LDO:hon, yhteen DRAM-LDO:hon ja kolmeen tehonohjausnastaan. Jälkimmäinen on looginen pari STM32MP2-sarjalle, joka tarvitsee enemmän jännitekiskoja ja tarkempaa hallintaa.

Teknisesti ST nostaa esiin adaptiivisen constant on-time -ohjauksen, jonka pitäisi parantaa transienttivastetta, sekä dynaamisen jänniteskaalauksen tuen. Nämä ovat hyödyllisiä ominaisuuksia silloin, kun prosessorin kuorma vaihtelee nopeasti. Tiedotteessa ei kuitenkaan anneta tarkempia lukuja esimerkiksi hyötysuhteesta, transienttivasteesta tai siitä, miten ratkaisu vertautuu erilliskomponenteilla tehtyyn toteutukseen, joten varsinaisesta suorituskykyloikasta ei voi vielä vetää vahvoja johtopäätöksiä.

Käyttöjännitealue 2,8–5,5 volttia helpottaa laitteita, joita syötetään esimerkiksi USB:stä, matalajännitteisestä verkkolähteestä tai yksikennoisesta litiumakusta. Lisäksi -40…125 celsiusasteen liitoslämpötila kertoo, että piirit on tarkoitettu selvästi kulutuselektroniikan ulkopuolelle, kuten teollisuusohjaukseen, mittaukseen ja kiinteistöautomaation laitteisiin.

ST puhuu muun muassa POS-päätteistä, verkkoyhdyskäytävistä, tulostimista, viivakoodinlukijoista ja edge-laskennasta. Näissä sovelluksissa uutisen ydin ei ole uusi prosessori eikä uusi ohjelmistoalusta, vaan se, että STM32MP-alustan ympärille halutaan rakentaa valmiimpi ja helpommin tuotteistettava ekosysteemi. Myös OpenSTLinux-tuki ja valmiit arviointikortit tukevat tätä tavoitetta.

Piirit ovat jo tuotannossa. STPMIC1L:n lähtöhinta on 1,34 dollaria ja STPMIC2L:n 1,77 dollaria tuhannen kappaleen erissä. Hintataso viittaa siihen, että ST hakee volyymia nimenomaan kustannusherkistä teollisuus- ja sulautetuista laitteista, joissa oma MPU-ratkaisu halutaan pitää mahdollisimman suoraviivaisena.