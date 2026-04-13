Robotteja ei enää rakenneta yksittäisistä komponenteista

EBV Elektronik pyrkii hyödyntämään robotiikan kehityksessä tapahtuvaa perustavanlaatuista muutosta. Yhtiö on julkaissut MOVE-aloitteen, jonka tavoitteena on koota robotiikan suunnitteluun tarvittavat teknologiat, kumppanit ja kehitysresurssit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Robotiikan suunnittelu on siirtymässä nopeasti pois yksittäisten komponenttien optimoinnista kohti järjestelmätason integraatiota. Nykyaikainen robotti yhdistää prosessoinnin, tekoälykiihdytyksen, sensorifuusion, liikeohjauksen ja tietoliikenteen tiiviiksi kokonaisuudeksi, jossa yksittäisten osien sijaan ratkaisee koko arkkitehtuurin toimivuus.

Tämä näkyy myös komponenttivalinnoissa. Prosessorit, muistit, sensorit ja tehonhallinta eivät ole enää irrallisia rakennuspalikoita, vaan osa keskenään riippuvaista järjestelmää. Suunnittelun painopiste siirtyy yhä enemmän siihen, miten nämä elementit toimivat yhdessä – ei siihen, mikä yksittäinen komponentti on paras.

EBV:n MOVE-alusta pyrkii vastaamaan tähän muutokseen rakentamalla laajan ekosysteemin robotiikan kehittäjille. Mukana on joukko järjestelmä- ja teknologiakumppaneita sekä puolijohdevalmistajia, kuten Intel, NXP Semiconductors, STMicroelectronics ja Infineon Technologies. Tavoitteena on tarjota valmiita teknologiapolkuja ja referenssiratkaisuja, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa kokonaisia robotiikkajärjestelmiä ilman, että kaikki integraatio täytyy tehdä alusta alkaen itse.

Keskeinen osa kokonaisuutta on Robotics Knowledge Hub, joka kokoaa yhteen teknisiä artikkeleita, sovellusohjeita ja suunnittelutukea. Lisäksi alusta tarjoaa suoran kanavan EBV:n asiantuntijoille, mikä korostaa jakelijan roolin muutosta pelkästä komponenttitoimittajasta kehityskumppaniksi.

Muutos ei koske vain yksittäistä toimijaa. Robotiikan nopea kehitys teollisuudessa, logistiikassa, terveydenhuollossa ja autonomisissa järjestelmissä pakottaa koko alan siirtymään kohti valmiita alustoja ja ekosysteemejä. EBV:n liike on yksi esimerkki siitä, miten komponenttijakelijat hakevat uutta roolia tässä murroksessa – järjestelmätason toimittajina.

